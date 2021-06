Mariana Genesio Peña opinó sobre el polémico comentario de Mar Tarrés contra su coach: “Me resultó un poco incómodo”

Mariana Genesio Peña dio su opinión sobre los polémicos dichos de Mar Tarrés

Después de brillar en El Marginal y Pequeña Victoria, Mariana Genesio Peña se enfrenta a un nuevo desafío profesional. Mejor dicho, varios desafíos en uno: cantar, bailar, actuar y al mismo tiempo participar del juego mediático que supone formar parte de ShowMatch. Tras su elogiado debut en La Academia con la disciplina “Cubo al Cuadrado”, la actriz jugó a ser Madonna durante el ritmo “Imitación”, ambos junto al bailarín Rodrigo Jara.

En diálogo exclusivo con Teleshow, la actriz contó cómo vive esta primera experiencia en la nueva temporada del clásico de Marcelo Tinelli: “Estoy mitad fantasía, juego, diversión y mitad laburo, porque es un entrenamiento muy arduo, son muchas disciplinas de las que no estoy acostumbrada; y si bien no soy bailarina ni cantante ni pretendo serlo, quiero dar lo mejor de mí, lo que pueda”, explicó en el backstage de los estudios de LaFlia. “Me estoy esmerando un montón y eso implica mucho cansancio, pero más que cansancio es diversión”, resumió.

—¿Tenías algún prejuicio con estar acá, te costó aceptar la propuesta?

—Sí me costó. Siempre cuento cómo le conté a Marcelo cuando me vine a vivir a Buenos Aires hace 13 años una de mis grandes aspiraciones era entrar al Bailando. Después cuando terminé mi carrera como actriz si lo veía como más lejano, pero no por prejuicios a lo mediático, sino por mostrarme para algo que no me preparé que era bailar. Cuando me convocaron dije ‘no me lo voy a perder’. Lo tomo como que vengo a jugar, a que bailo, que canto, quiero divertirme.

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara en la pista de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

—Tuviste una exposición importante en tiras y series, pero ShowMatch es algo distinto. ¿Cómo llevás la parte mediática?

—Por el momento la vengo llevando muy bien. Al principio tenía mis miedos. Pero ya no tengo miedo. Tengo una personalidad en la que ya de por sí no entro en polémica con nadie ni con nada soy muy relajada. Y si alguien me tira algo picante u ofensivo seguramente lo voy a tomar por el lado del humor y responderé desde ese lugar, no creo que entre en ninguna polémica.

—¿Cuándo empezaste en los medios tenías miedo de que te acepten cómo sos?

—Una cuando quiere entrar a un lugar quiere ser aceptada. Entonces trata de acercarse o parecerse a lo que es aceptado. ¿Cómo hago para ser una persona interesante, divertida, picante? Pero después me di cuenta de que siendo tal cual soy es mucho más interesante que cualquier otra cosa. Hoy por hoy lo que gana es la espontaneidad, la frescura y no tanto armar un personaje o armar peleas, polémicas. Ya la gente se dio cuenta, conoce mucho. Está bueno ser tal cual.

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara en el backstage (Foto: Franco Fafasuli)

Días atrás, unas declaraciones de Mar Tarrés generaron polémica en las redes sociales. Luego de interpretar a Thalía, la influencer contó quiénes la habían acompañado al piso. “Vino mi profe de canto, el que me enseñó a cantar esto. Mi profe que es una genia. La amo. Gracias Miranda”, señaló. “¿Sabés el nombre? Ah, Miranda”, preguntó Tinelli que no había escuchado con nitidez. “En realidad es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas”, manifestó Tarrés.

Luego del revuelo, la coach se expresó en su cuenta de Instagram. “Mar no es transfóbica, ni homofóbica ni xenófoba. Mar es una persona hermosa que cuando la conoces la empezás a querer”, escribió y se refirió a lo que ocurrió en la pista de ShowMatch. “Lo que explicó Mar en vivo es lo que es en cuanto a mí. Yo soy una artista que hoy puedo ser Sergio, puedo ser Laura y Miranda López. Es otra parte de mi personalidad”, escribió la profesora.

Mariana Genesio Peña en el back, lista para ser Madonna por un rato (Foto: Franco Fafasuli)

Consultada por Teleshow, Mariana dio su versión al respecto. “No puedo opinar porque no sé cómo es la relación entre ellas o elles. Sé de personas que se sienten cómodas con nombre femenino y masculino”, aclaró la actriz y contó qué sintió cuando lo vio: “Me resultó un poco incómodo porque cuando veo una persona vestida de mujer efectivamente requiere que se la llame con el género femenino. Entonces que te delaten el nombre masculino me genera cierto choque. Pero no sé cómo es el vínculo, tal vez no le moleste”, agregó.

—¿Pensás que eso puede cambiar en algún momento?

—Siempre está bueno que salga a la luz este tipo de debates, hablarlo. Para mí las imposiciones son malas, no hay que obligar a nadie a que tome una posición, siempre y cuando se trate a las personas con respeto. Cuando una persona declara como quiere ser llamada y tratada, si la otra persona no cumple con eso, estará en la otra persona como reacciona.

—¿Tendrías algún tipo de charla con Mar Tarrés o con gente que tiene esta postura de que le cuesta llamar a la persona como quieren que la llame?

—No, a esta altura de mi vida no. Si me encuentro con una persona que no entiende cómo tratar a los demás, no perdería el tiempo, salvo que sea una amiga o alguien muy cercano. Me parece que a esta altura de la vida estamos bastante educados con respecto a eso.

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara en acción (Foto: Franco Fafasuli)

—¿Pensás que como sociedad estamos evolucionando?

—Estamos evolucionando. Falta mucho, pero estamos evolucionando. Si nos fijamos en los programas de archivo de hace 10 años atrás el humor era otro, el trato hacia las diversidades era otro, creo que evolucionamos como sociedad.

—¿Te sentís parte de ese cambio?

—Me siento parte, me siento beneficiada por ese cambio y me siento responsable hoy en día, sin proponérmelo. La vida me puso en ese lugar, protagonizando tiras, estando en los medios, alzando la voz por las que no los tienen. De alguna manera me siento parte de eso.

—¿Y más allá de tu carrera en ShowMatch, tenés el propósito de dejar algún mensaje en los medios?

—Si puedo dejar un mensaje es ese: ser auténtico, como uno es y divertirse, no tomarse la vida en serio.

Producción: Sofía Della Bernardina / Franco Fafasuli

