Claudia Fontán habló tras la dura sanción que recibió en Masterchef Celebrity: “Es una televisión que tal vez yo nunca hice”

Claudia Fontán habló después de ser sancionada (Foto: Video: Intrusos, América)

El escándalo del toffee para la Banoffe Pie de Claudia Fontán en Masterchef Celebrity (Telefe) sigue dando tela para cortar. Después de que se conociera la durísima sanción aplicada por el jurado y la producción del programa para la participante -será parte de todas las galas de eliminación hasta que termine su participación en el reality-, Gunda volvió a dar la cara.

“ Voy a ir todos los domingos a la gala de eliminación. Es fuertísimo. Los programas los grabás y te enterás cuando lo ves. No sé lo que va a salir mañana ”, dijo este jueves Fontán a la salida de su programa radial No está todo dicho (La 100). ”Trato de responder a mis acciones”, agregó, dando por válida la decisión.

”Es una televisión que tal vez yo nunca hice. Me voy sorprendiendo. Pero son las reglas del juego. De la única manera que puedo responder es cocinando. Es lo que voy a hacer ahí”, le dijo a un notero de Intrusos (América) ante la consulta de si se había sentido maltratada por el jurado. “Es un juego, no puedo juzgar y todavía estoy adentro. Dentro de un tiempo, con distancia, por ahí lo veo de otra manera”, agregó, disipando por el momento cualquier tipo de malestar al respecto.

El descargo de Claudia Fontán después de mentir (Video: "Masterchef Celebrity, Telefe)

También descarta cualquier tipo de humillación tanto por su pedido de disculpas como por parte de quienes deciden sobre el destino de la competencia: “ No me hace sentir humillada pedir perdón de manera pública . Hacerme cargo de las cosas que pasan... Me di cuenta en el aire lo que pasó. Pedir disculpas no me parece tan terrible. Con la verdad es la única manera que te podés defender”, aesguró Gunda.

Por último, Fontán dijo que este episodio tampoco afectará a su trabajo en lo gastronómico, que va más allá de este certamen: “Es un juego, está en ese marco. Es el escenario donde sucede. Trabajé mucho con otros cocineros”, cerró.

El martes pasado en Masterchef Celebrity se vivió un momento insólito: a Claudia Fontán se le cayó al suelo parte de la preparación para un Banoffe Pie, una tarta con masa de galletas, cubierta por una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina. La participante repuso algo del toffee pero fue advertida por Damián Betular, uno de los jurados. “Gunda, yo me llego a enterar de que me como algo del piso... Avisada estás”, le dijo el pastelero.

Si bien a la hora de la devolución ella negó haber terminado la torta con los restos del piso, el jurado no le creyó. De hecho, Betular decidió no probar su torta. “Sí, es lo que está ahí. Después junté lo que había quedado pegada en la fuente, con una espátula, y después lo que quedó en la olla... no te voy a mentir”, señaló Fontán, encontrando una coartada para su delito.

Se la cayó la torta a Claudia Fontán (Video: "Masterchef Celebrity, Telefe)

Finalmente, el miércoles llegó la sanción. El desafío de la gala consistía en elaborar dos platos inspirados en la cocina belga. El primer ganador fue Gastón Dalmau, que se hizo acreedor de una medalla además del pasaje directo al balcón.

Claudia tuvo revancha en el plato principal, donde quedó emparejada con María O’Donnell para definir a la ganadora de la segunda estrella. “El mejor plato de la noche es el de Gunda”, anunció Betular. Claro que faltaba el postergado veredicto por su conducta del martes. “ No vas a tener estrella hasta que dure esta semana, ni nunca. Vas a tener que cocinar todos los domingos hasta que llegues. Ojalá que sea lejos y que quede todo esto atrás ”, continuó el chef y le otorgó la medalla a María. Por su parte, la actriz aceptó el veredicto sin inconvenientes. “Quedé a disposición de lo que decida el jurado y estoy completamente de acuerdo”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: