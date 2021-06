Facundo, el hijo de Carlín Calvo, fue operado de apendicitis y compartió su experiencia en redes sociales

Facundo Calvo antes de operarse de apendicitis (Video: @facu_calvo)

“Se preguntarán porqué me ven en un quirófano, once again. Caí en las drogas, ¡no mentira!”, señaló Facundo Calvo, el hijo mayor del recordado actor Carlín Calvo, entre risas y haciendo gala del sentido del humor que heredó de su padre. “Tengo apendicitis. Ayer vine porque me dolía la panza mal. Estaba hinchado... Estuve haciéndome estudios de dos de la tarde hasta las nueve y me dijeron: ‘te vamos a internar’”, relató esta mañana Facundo, que tiene 22 años, mientras mostraba a su alrededor el centro médico dónde está internado.

Filmándose él mismo, además apuntó: “Perdón mi look. Me acabo de despertar; no pueden esperar mucho”. Y con un bostezo siguió relatando cómo se sentía para sus más de 20 mil seguidores. “Me operan ahora, diez y media”, apuntó en la previa a la cirugía. “Dormí solo a la noche. Ya soy un nene grande. Mi mamá se quiso quedar y yo le dije: ‘No mamá'. Y dormí bastante bien”, apuntó el hijo mayor que Carlín tuvo con Carina Galucci, su gran amor y la mamá además de Abril, de quince años.

Decido a pasar el rato entretenido con las redes sociales, al rato apuntó: “Estoy por entrar a quirófano. Me siento bien. Va a ser una intervención bastante sana. No me tienen que abrir. Es por el ombligo, por el pupo. Y nada... Los voy a mantener al tanto, televidentes... no internautas”. Todo para hacer reír a quienes lo quieren y después de enfocar a su madre, al lado de su cama, encargada de acomodarle la cofia para entrar a la cirugía realizada por técnica laparoscópica. “Quedense tranquilos. Es una intervención de rutinaria. Gracias”, agregó Facundo antes de cerrar el envió matutino y siempre con el espíritu bien arriba.

Facundo Calvo luego de ser operado de apendicitis (Video: @facu_calvo)

En tanto, cuatro horas después, una vez operado, completó la información acerca de su estado de salud. “¿Cómo andan? Ya me operaron. Salió todo bien, por suerte. Ahora reposo y otro día en el hospital. La única cagada es que no puedo comer nada. Ayer un tostado a la mañana y otro a la noche. Tengo sed”, apuntó el joven. “Pero acá, feliz, con mi mami viendo ‘Mi novia Polly’. Gracias a todos los que se preocuparon por mi”, cerró Facundo.

Facundo, Abril y Carlín Calvo con Carina Galucci

Vale recordar que en diciembre del año pasado, cuando Carlín Calvo murió a los 67 años, su hijo lo despidió en redes sociales. “Bueno viejito llego el día. Decirte que sos la persona que más admiré en mi vida. Que más quise en mi vida. Luchaste hasta el final por nosotros y eso te lo voy a agradecer siempre”, escribió Facundo. Y siguió: “Pero se que estás en un lugar mejor y descansando en paz, que te lo tenías bien merecido. Espero que siempre estés orgulloso de mi. Te amo papoto”.

Facundo Calvo junto a Carlín y al productor, Javier Faroni, amigo íntimo del actor (Foto: @facu_calvo)

Valiente y comprometido, Facundo siempre estuvo cerca de su papá en los últimos años, y hasta su muerte que fue producto de las complicaciones resultantes de los dos ACV que había sufrido. En charla con Teleshow, hace unos años el hijo de Carlín recordó como fue para él el segundo y más dañino de los ACV. “Yo estaba en Mar del Plata con mi papá, estábamos los dos solos. Era el estreno de Taxi 2. Ese día él había estado dudando con la letra y en el ensayo no le había salido tan bien. A la noche, yo estaba entre el público cuando sale Diego Pérez al escenario y dice que un actor había tenido un imprevisto. Yo ya sabía que era mi viejo”, relató sobre el episodio que ocurrió cuando tenía solo 10 años. “Me dijeron que le había bajado la presión, me sacaron de ahí y me fui a la casa de alguien del teatro. Al día siguiente me enteré de todo, mi mamá vino desde Buenos Aires, fue todo muy fuerte. A él lo pude ver recién un mes y medio o dos después”, agregó Facundo en ese entonces y volvió a demostrar que tiene un corazón gigante y mucha madurez.

