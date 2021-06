Gonzalo Valenzuela contó cómo ayudó a su hijo Silvestre a comprender la muerte de Ringo, el bebé que tuvo con Juana Viale

Gonzalo Valenzuela

Recientemente separado de su última pareja María Gracia Omegna y madre de su hija Anka, Gonzalo Valenzuela recordó a su hijo Ringo, fruto de su relación con Juana Viale, quien falleció el 25 de mayo del 2011 minutos después de nacer. Además, contó cómo una película lo ayudó a encontrarle sentido a las cosas y a explicarle a su hijo mayor lo ocurrido con su hermanito.

“Silvestre está con la idea del cielo. Fue cuando murió Ringo, mi hijo, ahí entendió el cielo. Ahora hace poco se me murió mi perro, Alí, un perro que tuve durante 15 años, y Silvestre lo extraña muchísimo y mi hijo dice ‘Está en el cielo’…”, contó sobre la charla que tuvo con el mayor de los Valenzuela en una entrevista que brindó a la televisión chilena.

Para poder hablar con su hijo del tema, se refugiaron en el arte: “Con Silvestre vi una película mexicana El Libro de la Vida, de Guillermo del Toro, y la encontré maravillosa, porque ahí representa la muerte de una manera maravillosa: que mientras uno recuerde a sus muertos, van a estar en un lugar de luz, en un lugar donde ellos van a estar bien. Cuando los olvidas, pasan a ser almas en pena. Por eso es muy importante que estén siempre presentes, y para mí están siempre presentes”.

El artista aprendió joven sobre la muerte. A sus 18 años falleció en un accidente doméstico su hermano mayor y cuando tenía 23, con un mes de diferencia su mamá y su papá murieron de cáncer. “Es duro, pero me ayudó mucho. Aunque suene fuerte, agradezco todo lo que me ha pasado, porque soy lo que soy gracias a lo que me ha tocado vivir y por cómo lo he vivido. Si hay algo que duele, es la muerte de un hijo. Pero me levanto todos los días pensando en que si me muero hoy, me muero tranquilo. Estoy contento con la persona que soy y también he podido ayudar a mucha gente gracias a esa experiencia”, contó alguna vez a los medios de Chile.

Inspirada en el Día de los muertos, El libro de la vida es una película animada con coproducción mexicana y estadounidense que se estrenó en el 2015 y cuenta la historia de Manolo, un héroe que emprende una aventura a través de mundos mágicos y míticos con el doble objetivo de reunirse con su único y verdadero amor y proteger a su pueblo.

Una de las últimas fotos juntos, cuando la pareja ya no se sostenía

Juana y Manguera, como le dicen al actor, se conocieron en el 2004, ella ya era mamá de Ambar. En el 2008 la pareja tuvo a Silvestre y tres años después ella quedó embarazada de Ringo, quien falleció minutos después de conocer el mundo, tras nacer en la semana 36 de gestación.

Tras pasar el momento más triste de su vida, la pareja siguió adelante. Un año más tarde fueron papás de Alí y en el 2014 se separaron. Aunque él ahora vive en Chile, el actor y la nieta de Mirtha Legrand mantuvieron siempre una buena relación.

“Tuvimos un matrimonio precioso… Y si nos hicimos daño, nos equivocamos y si pasaron un millón de cosas, tiene que ver con la naturaleza del ser humano que es equivocarse y aprender. ¡Uno tiene derecho a errar! El que no lo entienda así, ¡está frito! Es muy importante que la gente entienda que nadie nos puede quitar el derecho al error; quien no lo haga, no aprende”, dijo él al recordar su relación de más de diez años con la actriz y conductora.

Ya instalado en Chile, el mejor amigo de Benjamín Vicuña se puso de novio con su colega, la actriz María Gracia Omegna de quien se separó hace un par de meses y con quien fue papá hace un año y medio de Anka.

