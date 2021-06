La escena argentina dice presente en el Primavera Sound 2022: hay futuro en la música después de la pandemia

Una de las ediciones del Primavera Sound de Barcelona

Cuando Él Mató a un Policía Motorizado llegó al festival Primavera Sound de Barcelona en 2010, pocos en el público sabían quiénes eran, dónde quedaba La Plata, su ciudad natal, ni quién era Santiago Barrionuevo, su moderado líder. Una década después, Santi es una estrella en España y Él Mató, la banda que terminó influenciando a todas las que vinieron después. Las canciones y la calidad musical del grupo hicieron gran parte del hechizo y la otra la hizo el festival, que los catapultó a una fama inusitada y los llevó a tierras aún más lejanas que las del Viejo Continente: durante ese show los vio todo el mundo. En 2022, el festival español vuelve con una grilla doble (¡más de 400 bandas!) entre las que se cuentan, además de Él Mató, más argentinos que nunca: Las Ligas Menores, 107 Faunos, Bandalos Chinos, Cazzu, Nicki Nicole y Duki.

Santiago recuerda aquel Primavera Sound de 2010 de la mejor manera, “fue soñado”. No solo era la primera vez que tocaban en España, sino que ninguno de ellos había viajado nunca a Europa, ni siquiera como turistas. “Conocimos Barcelona, era todo nuevo, era todo genial, era primavera, salíamos del invierno en Argentina. Tocamos en un escenario que estaba enfrente del Mar Mediterráneo y todo era perfecto, un momento de triunfo después de tantos años de estar haciendo esto, y no sé, una cosa como muy espiritual, de fantasía”, repasa con alegría en una entrevista con Teleshow. En 2020, los platenses iban a volver para celebrar los 20 años del festival, pero la pandemia frustró los festejos y se pasaron para 2022.

“En este contexto el anuncio de Primavera Sound es como una especie de luz al final del camino, nos genera mucha esperanza, esperanza de que las cosas se vayan resolviendo, y esa mezcla de sensaciones… de volver a Primavera Sound, un festival en el que ya hemos tocado creo que cuatro veces, de volver a Barcelona y de compartir semejante cartel con un montón de artistas que admiramos, es una mezcla de sensaciones buenas”, adelanta el artista y cuenta que durante el confinamiento compuso muchas canciones con el objetivo de encarar un nuevo disco con la banda. También estuvo trabajando solo como Santiago Motorizado en la banda sonora del relanzamiento de Okupas para Netflix, y tiró una primicia: “Vamos a sacar una canción inédita y va a salir dentro del marco de lo que es el reestreno de Okupas, dejamos un espacio para hacer una canción nueva con Él Mató”.

“El público español conectó mucho con Él Mató y eso me encanta. Desde el primer momento, desde aquel Primavera Sound que no nos conocía nadie, me acuerdo que se juntó mucha gente en el escenario, muchos curiosos, y se generó ya ese día una conexión e inmediatamente la gente del festival nos invitó al siguiente, el de 2011, que ahí sí ya había una expectativa más grande, un escenario más grande, se llenó, y a partir de ahí empezamos a hacer giras, a principios de 2020 hicimos la gira número 10, creo, fue en la gira de salas de invierno (en Argentina era verano) y cada gira es mejor que la anterior, llenamos un montón de salas, hicimos sold out toda la gira, todas salas grandes, y a nosotros todo eso nos llena de amor”, confiesa Santiago.

Marta Pallarès es la responsable de prensa internacional y portavoz de Primavera Sound y afirma, ante la consulta de Teleshow, que el festival “siempre se ha caracterizado por ser ecléctico, que mira a muchísimos países, no solamente desde el eurocentrismo”. Marta comenta que llevan años incorporando grupos de origen asiático, africano y por supuesto latinoamericano. “Evidentemente Latinoamérica es uno de los puntos claves y objetivos para Primavera Sound, también porque mucha parte de nuestro público viene, y cada vez son más, de países latinoamericanos”, explica.

Con respecto a lo que decía Santiago Barrionuevo, Pallarès sostiene: “El caso de Él Mató Un Policía Motorizado creemos que es especial dentro del organigrama de aquí, de Primavera Sound. Con Él Mató se ha establecido una relación muy especial. Creemos que es una banda que ha colado muy bien en el ideario musical de España y que no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún grupo norteamericano o de raíz anglo”. A ese nivel de popularidad, la portavoz trae el nombre de Nathy Peluso, otra argentina que la rompe en España. ¿Hay chances de que se haga un Primavera Sound en Argentina? Marta habla de Latinoamérica en general como un posible territorio en el que desembarcar, como lo harán próximamente en Los Angeles, Estados Unidos y también en Portugal.

Marta afirma que “no podrían faltar grupos de países como Argentina, Chile, Brasil” y que este próximo año, además, tienen la oportunidad de invitar a más artistas por esta edición especial que se divide en dos fines de semana. Cuando se suspendió el evento en 2020 y se barajó 2021, enseguida desde la producción anunciaron que no se haría. En vez de trabajar en algo incierto, se pusieron a evaluar qué medidas sanitarias correspondía tomar y cuánto impacto tendrían los shows masivos en el contagio del coronavirus. Pallarès explica: “Nosotros no creíamos, cuando se tomó la muy dolorosa decisión de cancelar el festival de este año, que se pudiera llegar a realizar y evidentemente el tiempo nos ha dado la razón. Tenemos que pensar que estaríamos abriendo las puertas del Parc del Fòrum en menos de una semana y es impensable que un festival de las características de Primavera Sound se pudiera haber realizado este año”.

La portavoz del festival cuenta en qué se basa para ser optimista con respecto a la realización del año próximo: “Nosotros estuvimos trabajando intensamente en ensayos clínicos realizados aquí en Barcelona. Uno en la Sala Apolo, más reducido, y también colaboramos en otro un poco más grande en el Palau Sant Jordi para 5 mil personas. Los resultados del primer estudio en la Sala Apolo que se acaban de publicar en The Lancet son muy prometedores para la realización de conciertos y espectáculos a puerta cerrada, pero sin dudas ahora mismo, no hubieran sido suficientes para nosotros para tener un festival como nosotros lo entendemos. Hay un elemento de responsabilidad con la ciudad, queremos que el festival sea seguro para todos y para todas y que sea la experiencia que la gente espera”.

Goyo Degano, cantante de Bandalos Chinos echa mano de una de las palabras de Marta Pallarès y confiesa a Teleshow: “Nos hacía ilusión ser parte del Primavera Sound, sobre todo hablando desde lo personal, tuve la oportunidad de ir al festival en el año 2018 y la verdad es que la recontra flasheé y me prometí a mí mismo que iba a volver a España solamente si era para tocar en ese festival y así va a ser, así que estoy muy contento”. La ilusión que siente el público al verlos arriba de un escenario es la misma que tiene el artista cuando sale a las tablas, Goyo piensa desembarcar por primera vez en el festival catalán con toda su artillería cancionera.

“Tuvimos la suerte de que la pandemia nos agarró con un disco que acabábamos de terminar de grabar (Paranoia Pop) y eso fue a lo que nos aferramos y fue nuestra motivación a lo largo de todo el confinamiento poder ir sacando sencillos de ese disco y obviamente, tomando todas las precauciones posibles, filmamos videos que acompañaran los lanzamientos, con muy poca gente, con muy pocos recursos, creo que la motivación principal fue ganarle a la quietud”, dice Degano y se siente orgulloso de formar parte de este seleccionado de artistas argentinos que volarán a Barcelona para tocar en la primavera europea de 2022. El músico reconoce que la pandemia “nos enseñó a no hacer muchos planes”, pero que es inevitable soñar con un 2022 lleno de shows. Seguramente aprovecharán para hacer una gira por España y luego volverán a rodar por Latinoamérica, algo que les quedó pendiente en 2020.

“Vámonos de viaje”, Bandalos Chinos

Aún siguiendo las recomendaciones sanitarias, la portavoz del festival dice que no pueden hacer predicciones, pero que si se sigue el ritmo de vacunaciones tanto en España como en el resto del mundo, la pandemia pasaría a ser un mal sueño a partir del año que viene. “Tenemos la máxima responsabilidad para con la salud de asistentes, trabajadores y trabajadoras, los artistas, con lo cual cualquier tipo de recomendación y de limitación que se marque desde las autoridades sanitarias, eso es lo que primero de todo rige y lo que sí pensamos es que es posible que haya algunas de las medidas hayan venido para quedarse. Quién sabe si tendremos que estar planteándonos unos espacios que sean un poco más delimitados para consumir bebidas y comida… Eso lo sabremos cuando nos vayamos acercando más al festival, pero a día de hoy nosotros lo que queremos pensar es que para 2022, sí podremos celebrar el festival que tenemos en mente. Estaremos presentando un cartel que es una propuesta de ilusión, una propuesta que pretende llevar esperanza, alegría y muchas ganas. No solamente a nuestro público y a nuestros artistas, sino también a toda la industria, para liderar de alguna manera algunos de los esfuerzos pioneros que se han hecho para la recuperación de la música en directo y para demostrar que sí se puede y que hay maneras de conseguir tirar adelante estos años tan complicados que nos ha tocado vivir”.

El Primavera Sound 2022 se llevará a cabo durante once días de conciertos sin interrupciones que tendrán sus jornadas principales en el Parc del Fòrum de Barcelona, durante dos fines de semana, del 2 al 4 de junio y del 9 al 11 de junio, y se despedirá el domingo 11 de junio con la fiesta Brunch On The Beach. Del 5 al 8 de junio, se desarrollará una edición de Primavera a la Ciutat con más de 150 conciertos en diferentes salas de Barcelona, mientras que Primavera Pro seguirá siendo el punto estratégico de encuentro para la industria. El abono para todo el festival cuesta 425 euros (50 mil pesos argentinos) y el abono VIP, 850 euros (100 mil pesos argentinos).

