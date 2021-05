Chiche Gelblung explotó contra las declaraciones antisemitas del diputado Juan Carlos Giordano: “Vos no sos de izquierda, sos un ignorante”

Chiche Gelblung explotó por los dichos antisemitas del diputado Giordano (Polémica en el bar - América)

El viernes de Polémica en el bar transcurría según lo estipulado y acorde a la esencia del programa, que desde 1963 forma parte del cotidiano de los argentinos. El acalarodado debate sobre la actualidad, coincidiendo con la hora cero de las nuevas restricciones para , se mezclaban con el toque de humor que caracteriza al clásico creado por Gerardo Sofovich. En eso estaba el conductor Mariano Iúdica cuando anunció un cierre a toda orquesta, que fue interrumpido por Samuel Chiche Gelblung, que tenía unas cuantas cosas para decir.

Cuando estaba todo listo para presentar el último sketch, el periodista pidió la palabra y cambió totalmente el rumbo del programa de América. “¿Antes del final a toda orquesta puedo mandar un saludo a un diputado hijo de puta que quiero que se vaya del Congreso?”, solicitó Chiche ante el estupor de sus compañeros de mesa. Lejos de quedarse con las ganas, el histórico periodista siguió expresando su furia, esta vez con nombre y apellido: “Juan Carlos Giordano es un diputado que espero que el Congreso lo sancione”, agregó.

“Que se vaya moviendo las cabezas”, intervino Iúdica, apelando al humor citando la frase del célebre estilista Roberto Giordano, y con la idea de descontracturar un poco, mientras le pedían a Gelblung que explicara el por qué de su enojo, ya que no todos estaban al tanto de las palabras del legislador. “Es un reverendo, porque es antijudío. Dijo que tiene que desaparecer el Estado de Israel. Es un reverendo hijo de puta. Sos un hijo de puta, Giordano. Te lo dijo en la cara y, si querés, te lo digo en la calle también ”, repitió Chiche y se explayó durante un rato sin que nadie lo interrumpiera.

“Vos no podés ser diputado, porque vos querés que desaparezca un estado soberano, con el que tiene relaciones Argentina. Sos un ignorante, vos no sos de izquierda, sos un hijo de puta, ¿lo tenés clarito, Giordano? Te lo digo en la cara también, andá a la puta que te parió”, disparó el periodista, subiendo cada vez más el nivel de su furia.

El discurso del diputado Juan Carlos Giordano

Después de un segundo de silencio, empezaron los comentarios entre los panelistas. Algunos, como Gastón Recondo, estaban al tanto del discurso y apoyaron lo que había dicho su compañero: “Yo lo vi y no lo podía creer. Lo dijo en el recinto”, apuntó el periodista deportivo. “¿Diputado de qué partido es, Chiche?”, preguntó su colega Flavio Azzaro. ”Del Frente de Izquierda”, respondió Chiche. “La izquierda se volvió antisemita. Son enemigos del Estado de Israel”, cerró el creador de Memoria.

El programa ya había modificado la rutina y el final a toda orquesta quedó para otra oportunidad. En cambio, la producción puso en pantalla el mencionado discurso del diputado, para contextualizar y entender el enojo de Chiche. “Está bien, tiene derecho a opinión sobre los palestinos. Pedir la desaparición del Estado de Israel no tiene perdón”; repitió el periodista y volvió a apuntar sobre las repudiables declaraciones de Giordano.

“Yo puedo defender muchos derechos de los palestinos, creo que tienen derecho a tener su estado, a proteger su vida, a su futuro. Yo no lo discuto. Pero pedir la desaparición del Estado de Israel, un estado soberano, el estado judío, no tiene perdón”, agregó Gelblung, que tomó como un agravante la tranquilidad con la que Giordano expresó su discurso: “Lo dijo bien canchero y bien pensado. Es un reverendo hijo de puta íntegro, porque no es que tuvo un arranque. Eso ya es pensar en la desaparición del Estado de Israel”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: