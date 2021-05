El divertido pasado de Dani la Chepi como bailarina de Sábado Bus

“Saracatunga catunga, catunga, todos queremos saracatunga”, cantó y bailó Dani la Chepi en el paso de su estación de cocina al jurado de Masterchef Celebrity integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Pero lo que parecía un simple guiño, tenía un significado, ya que la influencer fue una de las bailarinas de Sábdo Bus, el programa de Nico Repetto en el que cada semana sonaba la mencionada cortina.

En su último día en la competencia conducida por Santiago del Moro la actriz replicó al baile ante el pedido del pastelero. Según el mismo Repetto contó en un fragmento del programa que se emitió en 1999 y el 2000, y que Telefe reprodujo en sus redes sociales, Daniela Viaggiamari -como es su verdadero nombre- era la más chica del staff de bailarinas del mítico ciclo.

La Chepi, como bailarina de Sábado Bus (Video: Telefe)

“Siempre bolo, nunca inbolo”, escribió la ex participante del reality al ver el video que el canal difundió de ella como bailarina. Y es que esa no fue su única participación en el canal. También estuvo en reiteradas ocasiones en Casados con hijos, interpretando a Yolanda, una compañera de colegio de Paola Argento (Luisana Lopilato).

Luego de pasar por una gran cantidad de programas, la actriz encontró en las redes sociales su lugar. Con más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram se convirtió en una influencer, gracias a sus divertidos videos, muchos de los cuales comparte con su hija Isabella, lo que las hizo acreedoras de dos Martín Fierro Digitales.

“Empecé a hacer videos porque me había quedado sin laburo y estaba con una nena de dos años. sin tener literalmente para comer”, recordó hace dos años a Teleshos sobre cómo empezó su movida en las redes. “Esto pasó sin buscarlo. Yo apuntaba a tener un laburito, a que me dijeran ‘che, están buscando a alguien para estar con Guido Kaczka’, yo le mandé mensajes a todos, pero viste que cuando no tenés laburo la gente siente que tenés como una enfermedad y no te atienden. En los primeros (videos) estaba re enojada, ‘todo es una mier…, este ambiente es una poron…, me quiero poner una verdulería, quiero hacer otra cosa’, estaba muy enojada. Y de repente dije ‘a ver, voy a empezar a contar esto con menos enojo para que el que está del otro lado de alguna manera empatice con la identificación de ‘yo también soy mamá, me quedé sin laburo y la estoy remando’”.

La participación de Dani La Chepi en Casados con hijos (Video: Telefe)

Tras haber sido convocada para participar en Masterchef, la actriz logró llegar a mucha gente que no está en el mundo de las redes y que la apoyó desde el primer día. “Yo fui criada a milanesas” fue una frase recurrente de ella en el concurso para explicar que no conoce muchos de los platos que tenía que preparar en las pruebas. Aquellos dichos, más su humor y su historia personal, hicieron que el público empatizar con ella, convirtiéndola en una de sus preferidas.

Hace unas semanas, en su paso por PH Podemos Hablar, contó la difícil situación que enfrenta su familia luego de que hace ocho años su papá tuviera un ACV: “Está postrado, come por una sonda y está traqueotomizado. Mueve solamente un dedo para decirte sí o no, aunque lamentablemente entiende todo”, continuó. “Él está grave. Todo el tiempo tiene hemorragias internas, neumonías... Todo el tiempo está ‘al borde’. Yo duermo con el celular debajo de la almohada desde hace ocho años”.

Daniela abandonó las cocinas de Masterchef hace una semana, en medio de lágrimas. “Lloro porque los voy a extrañar muchísimo, porque aprendí a quererlos a los tres”, señaló al jurado. Por último, cerró: “Gracias a mis compañeros, que aprendí a quererlos mucho. Y a toda la gente que está atrás de cámara”, dijo ante la tristeza de sus colegas.

