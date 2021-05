La respuesta de Benjamín Vicuña tras su ausencia en la nueva ficción de Telefe: “Tengo mis dos vacunas puestas en Chile”

Benjamín Vicuña y Luciano Castro, compañeros en El primero de nosotros

En plena pandemia, Benjamín Vicuña está grabando en Buenos Aires la nueva comedia dramática El primero de nosotros, con sus colegas: Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. La nueva apuesta de Viacom para ganar la batalla del rating contra El Trece se podrá ver en este primer semestre en el prime time de Telefe y vía streaming a través de la plataforma Paramount+.

La periodista Paula Galloni contó que el actor chileno fue a trabajar, pero descubrieron en el ingreso al canal que tenía síntomas compatibles al coronavirus. “Él explicó que los tenía hacía 4 días y no entendía por qué no lo dejaban entrar”, señaló la joven en el ciclo radial Esto no es Hollywood (Radio Mientras tanto FM 89.5).

Según pudo saber Teleshow de fuentes cercanas a Telefe Benjamín no tiene covid-19, sino que estaba resfriado. Por este motivo, pero se hizo testeos durante dos días y dio negativo. Más allá del resultado y por una cuestión meramente de precaución, se acordó con el actor que no se quede a grabar y que vuelva el lunes a retomar las grabaciones de la producción.

El elenco de la comedia dramática El primero de nosotros

Su ausencia en las grabaciones de la nueva apuesta generó una gran preocupación. Para evitar especulaciones, Vicuña publicó un descargo a través de una historia en Instagram para llevar tranquilidad a sus cientos de seguidores: “La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo covid”.

Además, el artista aclaró: “Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile. No tengo síntomas. Me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales. Y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio”.

Cabe recordar que El primero de nosotros sigue a un grupo de amigos cuyas vidas cambian para siempre a raíz de noticias inesperadas que los inspiran a explorar sus sentimientos y encontrar el verdadero significado de la vida. Todo comienza cuando se enteran de que Santiago padece una enfermedad terminal. La noticia deja a todos en shock y la cercanía con la muerte moviliza aquellos deseos profundamente aquietados en este grupo de amigos. El amor y la unión que proviene de ellos llenará de vida y sentido el tiempo de un camino con final anunciado.

La nueva ficción está escrita por Ernesto Korovsky y Romina Moretto en colaboración con Micaela Libson y Juan Ciuffo. Este dramedy, que comenzó a rodarse en Buenos Aires a mediados de abril, cuenta con la dirección de Pablo Vásquez y Pablo Ambrosino, bajo la supervisión y dirección integral de Jorge Bechara.

Por otra parte, Benjamín Vicuña protagonizó con Paz Bascuñán Demente, una ficción de Mega que se estrenó en marzo para la televisión chilena. Es la historia muestra el drama de una familia que intenta buscar a Mateo que fue secuestrado. Dentro de la búsqueda su propio entorno se convierte en sospechoso. La telenovela, de género suspenso y drama, fue escrita por Pablo Illanes y es dirigida por Patricio González.





