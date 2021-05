Alberto, Cristina, Axel, Horacio, Máximo y Diego palpitan con Teleshow su debut en Politichef, el nuevo segmento humorístico de ShowMatch

Los humoristas de Politichef, con Teleshow

Alberto se ajusta (¿y nos ajusta?) el cinturón y cuenta, con su voz a bajo volumen, que es “adicto a los farinaceos”: “Todo lo que es harina, me gusta mucho”, confía, mientras lamneta que Dylan “anda con un poco de miedo”. “Estoy preparándome para cocinarlos a todos y todas”, anticipa Cristina, y pide que no la tomen desde determinado perfil. “Hola a todos, a todas y a todes”, saluda Axel, explicando minuciosamente -no sin algún que otro furcio y moviendo los brazos con amplitud- lo que será “este gran desafío”.

“Vamos a cocinar, a meter la mano en la masa. Estamos acostumbrados”, reconoce un Máximo que lleva la banda presidencial con una inscripción: 2023. Horacio se muestra entusiasmado: “A mí me encantan los desafíos. Por eso al Presidente lo desafiamos todo el tiempo”. Un Diego activo le cubre las espaldas: “Está muy exaltado, siempre”, lo describe -o lo lamenta- el jefe de Gobierno.

Esta noche ellos seis -además de Ginés- calentarán el horno y encenderán las hornallas de la que será -junto a La Academia que ya genera tantas repercusiones- la gran apuesta de este ShowMatch 2020: el segmento de humor político Politichef, que saldrá al aire todos viernes, y apelará directamente al viejo y añorado VideoMatch, en épocas donde reírse con la televisión estaba al alcance de la mano. O del control remoto.

Fredy Villareal será Alberto Fernández. Y Mauricio Macri, una de sus grandes imitaciones. Fátima Flórez es la encargada una vez más de interpretar a Cristina Kirchner, lo que tiempo atrás le valió su gran salto a la consideración popular, también desde el programa de Marcelo Tinelli. Además, hará de Patricia Bullrich. Iván Ramírez tiene la misión de desdoblarse en un Axel Kicillof muy logrado -a juzgar por lo que le mostró a Teleshow- y en Hugo Moyano. Cristian Alonso es Máximo Kirchner. ¿Horacio Rodríguez Larreta? Martín Bilyk. ¿Y Darío Santilli? Juampi González.

El resto de los personajes irán apareciendo con el correr de las presentaciones en la cocina El Trece. Así se lo podrá ver a Roberto Peña (cuya recordada imitación de Francisco de Narváez y su “alica, alicate” hasta tuvo cierta incidencia en unas elecciones legistativas) como Sergio Massa, y a Anita Martínez como Malena Galmarini. José María Listorti será Sergio Berni, y Miltón Re, Ginés Gonzáez García. Pedro Alfonso regresa al programa que lo lanzó a la fama para ponerse en la piel de Santiago Cafiero.

“No sé ahora qué va a pasar con PolitiChef: no sé quién se va a molestar, a quién le va a gustar. Pero bueno, nosotros somos así. Yo ya estoy acostumbrado a esto, eh”, le había adelantado Tinelli a Teleshow. “¿Si ya estuvieron llamando? (Risas) Algunos llamados siempre hay. A ver cómo se va a hacer cada imitación. Y también: ‘¿Cómo? ¿A mí no me vas a poner?’. Tampoco se pueden enojar. Sin defenestrar ni violentar ni hacerle bullying a nadie, el humor es el humor. Si no, no podés reírte de nada. En eso soy más relajado. A alguno no le va a gustar. El humor es así”.

Entre recetas, ollas y sartenes, no faltarán los roces. “Con Horacio, nos llevamos más o menos... Esta cocina va a estar muy caliente”, avisa Axel. Y Máximo, advierte: “Cristina tiene sus días: tenemos que tener cuidado. Cuando anda bien, es una fenómena. Después, ojo, no la hagamos calentar porque te la fumá' vos...”. Pero al fin, es como cuenta Alberto: “Estoy muy contento de poder participar en este programa que es un reality, y que seguramente será la delicia de todos los argentinos”.

