Preocupación con Benjamín Vicuña en las grabaciones de la nueva ficción de Telefe: presentó síntomas compatibles de covid-19

Benjamín Vicuña, protagonista de El primero de nosotros

En plena pandemia y con fuertes restricciones en Buenos Aires por el aumento de los contagios, Benjamín Vicuña está grabando la nueva ficción El primero de nosotros, con Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. Es una comedia dramática producida por Viacom que se podrá ver por la pantalla de Telefe y vía streaming a través de Paramount+.

El actor chileno estuvo ausente en las grabaciones de la nueva apuesta. La periodista Paula Galloni contó que la actual pareja de La China Suárez fue a trabajar, pero descubrieron en el ingreso al canal que tenía síntomas de coronavirus. “El intérprete explicó que los tenía hacía 4 días y no entendía por qué no lo dejaban entrar”, señaló en el ciclo radial Esto no es Hollywood (Radio Mientras tanto FM 89.5).

El elenco de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe

Según pudo saber Teleshow de fuentes cercanas a Telefe Benjamín no tiene covid, sino que estaba resfriado. Por este motivo, pero se hizo testeos durante dos días y dio negativo. Más allá del resultado y por una cuestión meramente de precaución, se acordó con el actor que no se quede a grabar y que vuelva el lunes a retomar las grabaciones de la producción.

Cabe recordar que El primero de nosotros sigue a un grupo de amigos cuyas vidas cambian para siempre a raíz de noticias inesperadas que los inspiran a explorar sus sentimientos y encontrar el verdadero significado de la vida. La ficción está escrita por Ernesto Korovsky y Romina Moretto en colaboración con Micaela Libson y Juan Ciuffo.

Vicuña retomará las grabaciones este lunes 31 de mayo

La preocupación de Benjamín por el encierro y la falta de clases de sus hijos:

Por otra parte, Vicuña expresó estar sorprendido por un gesto de uno de sus hijos en medio de la pandemia del coronavirus. “A mi hijo Beltrán, de 8 años, le paso una hoja y un lápiz e ilustra su único paisaje posible en pandemia: habitación gamer”, escribió en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de dos millones de seguidores.

Allí, se ve retratada una habitación en la que hay un escritorio con una computadora encima, enfrente la silla gamer –para aquellos que pasan horas jugando online-, una ventana, un cuadro colgado en la pared y lo que parece ser una cama cucheta en la que el pequeño, incluso, agregó algunos osos de peluche en la parte superior. El actor agregó la fecha del dibujo que hizo Beltrán con emojis de aplausos, en claro reconocimiento de un padre orgulloso de su hijo. Y compartió una reflexión en la que analizó el dibujo del pequeño: “¿Dónde quedaron los volcanes, bicicletas y soles de nuestra época?”.

Benjamín expresó preocupación por la salud mental de sus hijos en pandemia

La reflexión de Vicuña fue en medio del nuevo confinamiento que decretó el presidente Alberto Fernández con el objetivo de que baje la cantidad de casos diarios. Es por eso que, entre otras restricciones, se suspendieron las clases. De esa manera, sus hijos permanecen en su casa. Y fue allí en donde el actor le propuso a Beltrán, de ocho años, que hiciera un dibujo que lo terminó alertando, según indicó en sus redes.

Cabe recordar que Benjamín Vicuña es padre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación anterior con Carolina Pampita Ardohain. Además tiene dos hijos menores: Magnolia y Amancio de su actual pareja actual, La China Suárez.





