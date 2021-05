Qué dijo Guillermina Valdes cuando le preguntaron si le gustaría reemplazar a Pampita en el jurado de La Academia

Guillermina y Pampita tuvieron una fuerte discusión en el jurado de La Academia

Guillermina Valdes aceptó el desafío de reemplazar a Ángel de Brito en el jurado de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch. El periodista no pudo estar presente en el primer ritmo (el cubo al cuadrado) porque debió permanecer aislado en su departamento tras regresar de los Estados Unidos. Allí, se dio la vacuna contra el coronavirus y se contagió la enfermedad. Al obtener el alta médica, pudo volver a la Argentina.

La esposa de Marcelo Tinelli, conductor del programa de El Trece, sorprendió a todos en el rol de jurado. Por este motivo, se especula que podría ser un buen reemplazo cuando Carolina Pampita Ardohain deba entrar en licencia médica por el nacimiento de su primera hija con Roberto García Moritán. La modelo tiene prevista la fecha de parto para el próximo 22 de julio.

En una entrevista con La Previa de La Academia, le consultaron a Guillermina si estaba dispuesta a suplantar a Pampita. “No sé, yo vine a reemplazar a Ángel y termino el miércoles. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...”, respondió la empresaria.

Guillermina habló sobre el reemplazo de Pampita en el jurado de La Academia (Video: La Previa de La Academia, Ciudad Magazine)

“No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito”, agregó Guillermina. También aclaró que no tiene idea qué pasará con el reemplazo de Pampita el próximo mes: “No me hables como que tengo información porque duermo con el ‘jefe’, como dicen. No, no tengo ninguna información y por ahora vengo hasta el miércoles”.

“Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias. Esta es otra energía, dije ‘vamos a indagar por acá. Me animo’. Él pensó que no me iba a animar y me animé. Ya estoy terminando”, finalizó Valdés.

Los roces entre Guillermina y Pampita:

Durante su participación en La Academia, Valdes se quejó porque sus compañeros del jurado no la habían agregado al grupo de WhatsApp. “Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro -porque parece que yo no escucho, pero escucho todo- y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe’”, denunció, mientras señalaba a Pampita. “Es una infiltrada”, se justificó la modelo, embarazada de siete meses y medio. “Upa”, atinó a acotar el conductor y le abrió la puerta a la discusión.

“Claro, porque viste... por ahí decimos: ‘El escritorio quedó re bajito’. Y por ahí después ella te dice a vos: ‘Che, Marce, el jurado se está re quejando del escritorio’. Así que, por las dudas, viste... no hagamos líos”, le explicó Carolina al conductor, mientras Jimena Barón le extendió un puño para chocarlo, en clara señal de estar de acuerdo con sus dichos y la decisión tomada. Sin embargo, Pampita le propuso una opción a Valdés: “Hacemos otro chat paralelo, si querés. No te queremos discriminar”. “No, en otro no. Perdón, pero lo quería decir”, le cerró la puerta Guillermina.

Guillermina Valdes enfrentó a Pampita porque no la agregaron al grupo de WhatsApp del jurado de La Academia (Video: El Trece)

En ese momento, el bailarín intentó recomponer su situación, acusando a la modelo de ser la responsable de la decisión. “Bueno, vamos a hablar con Ángel, que es el administrador del grupo”, avisó Pampita, totalmente lanzada a conciliar el vínculo. “Bueno, Ángel es un choto”, devolvió Valdes. Y mirando a cámara, le pidió al periodista: “Ángel, sos canceriano como yo, somos buenos. ¡Basta, Ángel! Todo bien. Son tres días más, meteme”, dijo.

Luego de todo este ida y vuelta, este miércoles el conductor de Los Ángeles de la Mañana volvió a referirse al tema en sus redes sociales y escribió: “No vas a estar en el chat, yo soy el administrador”, lo que dio lugar al descargo de Guillermina, quien le respondió: “No es mi intención Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los pre-conceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses”.

Este viernes pasado, luego de la polémica, De Brito anunció en su programa que incorporaría a Guillermina Valdes. Y minutos después mostró la prueba: una captura del grupo -que se llama Locademia- en el que se ve que él, como administrador, sumó a la empresaria. “Bienvenida, Guille, al grupo. Por voto dividido, te incluimos hasta que me reincorpore”, advirtió De Brito en el primer mensaje que recibió Valdes. En tanto, no mostró cómo siguió la conversación. Marcelo Tinelli celebró con emojis de aplausos la actitud del periodista.

