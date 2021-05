Charlotte Caniggia se reencontró con Pampita tras su polémica renuncia al programa de la modelo: “Tuve un encuentro con ella y no me gustó”

Charlotte Caniggia habló de su paso por el programa de Pampita

Charlotte Caniggia debutó este martes 25 de mayo en La Academia 2021 y su arranque, en el ritmo del cubo al cuadrado, lejos estuvo de ser elogiado por el jurado. Sin embargo, antes de la performance, la mediática mantuvo un breve pero intenso cruce con Pampita Ardohain, jurado del certamen.

En la previa, el conductor le recordó su participación como panelista de Pampita. Y la joven sorprendió al disparar contra la jurado. “Estuviste un solo día”, puntualizó Marcelo Tinelli. “Sí, tuve un encuentro ahí con Pampita y no me gustó”, respondió Charlotte. “Conmigo no, con Yanina (Latorre)”, se excusó la conductora de Pampita Online. “Igual no me quiero pelear con Pampita, Marce”, cerró la participante un tanto incomoda por lo que se podría venir después a la hora de las calificaciones.

En su momento, Pampita se refirió a la ausencia de Caniggia en su programa de Net TV. “A nosotros nos encantaría que siga viniendo. Tiene que decidirlo ella. Probar si le gusta, si se anima. Acá tiene las puertas abiertas así que la estamos esperando. El espacio está”, expresó la modelo sorprendida por la decisión de la mediática.

“Charlotte no trabaja gratis. Jamás lo hizo. Tenía su contrato y cachet. El contrato era por dos veces por semana pero no creo que vuelva porque no se sintió cómoda con lo que pasó”, había contado Fabián Esperón, representante de la hermana de Alex cuando se desató el escándalo hace un año atrás.

En el baile, la mediática y su compañero, Nacho Gonatta, solamente cosecharon 15 puntos, por lo que quedaron muy complicados de cara a la sentencia. Una vez finalizada la coreografia y antes de que Pampita les pusiera el puntaje, Mariana Nannis, interpretada por Fátima Flórez, y Alex Caniggia, en la piel de Fredy Villarreal, fueron a darle su apoyo a la artista.

Charlotte Caniggia recibió una inesperada visita en la pista de ShowMatch

“Estuve ensayando, hice las fotos, con todo. Ya hice el Bailando y el Cantando, así que estoy bastante bien. Esta vez va a a haber acrobacias, aquadance y un par de cosas más también, van a haber muchos ritmos nuevos, va a estar muy bueno. Mi compañero y mi coach son lo más, son muy divertidos, son los dos muy jóvenes, copados, estoy contenta con el equipo y voy a aprender muchas cosas”, había revelado días atrás la hija de Mariana Nannis en diálogo con Teleshow.

“Ya hace dos años que estoy de novia, bien, tranquila, todavía no quiero hijos ni tenemos planes de casamiento. Estamos conviviendo hace un montón, re bien. Somos una pareja tranquila y nos llevamos bien. A él no le gusta mucho la exposición y todo eso, y prefiero respetarlo”, manifestó sobre su relación con Roberto Storino. Pero en la noche de este martes, Charlotte en la charla con Tinelli dejó entrever que ese noviazgo no anda tan bien como lo había señalado hace un tiempo.

Charlotte Caniggia y la relación con su novio Roberto

