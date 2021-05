Después de tratarla de “infiltrada”, incorporaron a Guillermina Valdes el chat del jurado de La Academia: cuál fue el mensaje de bienvenida

Guillermina Valdes enfrentó a Pampita porque no la agregaron al grupo de WhatsApp del jurado de La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

“No me gusta hablar mucho de mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado. Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro, porque parece que yo no escucho, pero escucho todo, y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe’”, dijo Guilermina Valdes en ShowMatch y le reclamó a Pampita, Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito que la incorporaran al chat que comparten ellos cuatro.

Ocurre que la pareja de Marcelo Tinelli fue convocada para evaluar a los participantes de La Academia durante los primeros días porque Ángel de Brito -jurado original- se encuentra haciendo cuarentena porque llegó de viaje proveniente de Miami. “Es una infiltrada”, aseguró Pampita cuando escuchó la queja de la empresaria al aire.

Y explicó sus palabras: “Claro, porque viste... por ahí decimos: ‘El escritorio quedó re bajito’. Y por ahí después ella te dice a vos: ‘Che, Marce, el jurado se está re quejando del escritorio’. Así que, por las dudas, viste... no hagamos líos”. Y luego de que Jimena Barón le extendiera su puño en signo de apoyo por su opinión, la modelo propuso crear un chat paralelo: “No te queremos discriminar”.

Por estos días, Guillermina Valdes se sumó al jurado de La Academia en reemplazo de Ángel de Brito

Sin embargo, Valdes no aceptó y retrucó su malestar por haber escuchado un comentario que no le gustó: “No, en otro no. Perdón, pero lo quería decir”. Y Pampita aseguró que hablaría con Ángel de Brito ya que él es el administrador del grupo. De inmediato, la pareja de Tinelli miró a cámara y le habló al periodista: “Bueno, Ángel es un choto. Ángel, sos canceriano como yo, somos buenos. ¡Basta, Ángel! Todo bien. Son tres días más, meteme”,

Mientras veía todo lo que sucedía desde su casa, el conductor de Los ángeles de la mañana se expresó a través de su cuenta de Twitter y apoyó a la modelo: “Te banco full Pampita. No queremos espías en el jurado”. Por su parte, habló en su programa y reafirmó su postura.

Guillermina Valdes leyó las declaraciones de De Brito y le respondió a través de la misma red social. “No es mi intención (estar en el grupo) Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los pre-conceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses”, escribió la empresaria.

La palabra de Guillermina Valdes luego de que Ángel de Brito no quisiera incorporarla al chat del jurado de La Academia

Previo a la respuesta de Valdes, De Brito había dicho en su programa lo que opinaba al respecto: “Voy a hablar de la astróloga Valdés. No le voy a decir ‘chota’ porque soy un caballero, pero Pampita… zorrita. Se lavó las manos, me tiró la pelota a mí, dijo ‘andá a hablar con Ángel, que es el administrador’. Porque la que dijo ‘no queremos incluir a esta, porque es una buchona’ es Pampita. Eso es lo que escuchó Guillermina, y me gusta que la astróloga Valdés lo diga”.

Pía Shaw le consultó si estaba al tanto de lo que había sucedido y si los intrigantes del jurado habían sugerido la incorporación de la empresaria al chat, pero el periodista aseguró que “nunca fue tema de debate”. “Nunca nadie quiso incorporar a Guillermina, ninguno de mis compañeros lo pidió, yo tampoco. Guillermina es suplente, está en este ritmo y después no sé. Si queda de titular, como decía el olfa de Piquín, que ya le quería agregar una silla, ahí veremos”.

Ángel de Brito, jurado de La Academia

Por su parte, detalló el tipo de mensajes que intercambia con sus compañeros. “Lo criticamos a Marcelo también, como a todo el mundo. Para eso están los chats. Pero como soy el más experimentado de este jurado y estoy en los chats de los últimos años, nunca jamás se filtró nada de lo que se habló en los chats, y eso habla bien también de mis otros compañeros. Lo del chat, queda en el chat y es privado. Por eso no la queremos a Guillermina adentro. Ella está haciendo una carrera, pero ahí es parte interesada, es la dueña, es su empresa”.

“Tampoco son críticas feroces las que hacemos, a veces criticamos el vestuario de alguno, algún dicho de otro. Y yo les dije a los nuevos jurados en la cena que tuvimos: ‘lo que se habla en el chat, queda en el chat’”, continuó De Brito.

Este viernes por la mañana, luego de la polémica, el conductor anunció en su programa que incorporaría a Guillermina Valdes. Y minutos después mostró la prueba: una captura del grupo -que se llama Locademia- en el que se ve que él, como administrador, sumó a la empresaria.

“Bienvenida, Guille, al grupo. Por voto dividido, te incluimos hasta que me reincorpore”, advirtió De Brito en el primer mensaje que recibió Valdes. En tanto, no mostró cómo siguió la conversación. Marcelo Tinelli celebró con emojis de aplausos la actitud del periodista. Y Jimena Barón se limitó a percatarse en la foto de perfil del grupo: “La tortilla que me regaló Pampita y comí durante un mes”, detalló sobre la imagen que corresponde a la comida que compartió el jurado semanas antes del debut de La Academia.

