El regreso de Elite, el final de This Is Us y la despedida de La Casa de Papel entre las noticias más relevantes del mundo de las series

La casa de papel, el atraco llega a su fin

Imagen de la quinta temporada de "La casa de papel" que se estrenará en dos tandas, una septiembre y la otra en diciembre. Foto cedida por Netflix.

La espera fue larga pero finalmente se dio a conocer la fecha de estreno de la última temporada de La Casa de Papel. Dividida en dos “volúmenes”, el final comenzará a ser emitido el 3 de septiembre cuando se suban a Netflix los primeros 5 episodios. Luego tendremos que esperar dos meses para ver los últimos cinco capítulos. La fecha del segundo volúmen será recién el 3 de diciembre de este año. La serie deberá retomar el suspenso del final de la cuarta temporada cuando la banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España. El Profesor fue finalmente capturado por la detective Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. “Cuando empezamos a escribir la Parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen. Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a La Banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida.” ha comentado Álex Pina, creador de la serie.

Emily in Paris presenta a un nuevo galán

"Emily in Paris"

Lucien Laviscount es el actor elegido para acompañar a Emily Cooper (Lilly Collins) en esta nueva temporada de la serie de Netflix que tanto éxito tuvo en la plataforma en el inicio de este año. Laviscount será Alfie, un chico un tanto cínico y sarcástico que se niega a sumarse la clásica cultura francesa. Por ahora se encuentran grabando en la Ciudad Luz y no contamos aún con fecha de estreno.

Los misterios de Laura vuelve a la televisión

Maria Pujalte de "Los misterios de Laura"

La serie española regresa con un episodio especial luego de siete años de su finalización. La idea es que todo el elenco original forme parte de este programa que sería una especie de homenaje a lo que fue la ficción. Protagonizada por María Pujalte, en el rol de Laura, esta producción tuvo diversas adaptaciones en Holanda, Estados Unidos y en Rusia con muy buenos resultados.

This Is Us se despide

"This Is Us", quinta temporada

La serie que contó las relaciones de la familia Pearson llega a su final de temporada. La quinta temporada, que sufrió varias interrupciones por la pandemia que generó el Covid-19, llega a su fin. Aunque ya anunciaron una sexta y última temporada, los fanáticos de esta historia de Star se encuentran un tanto desilusionados con esta última entrega que deambuló en historias que parecían ajenas al hilo argumental clásico de la serie. Lo cierto es que esta semana veremos el último episodio de This Is Us y la volveremos a ver, según está programado, a fines de este 2021.

Ringo, la biopic del boxeador Bonavena

Ringo Bonavena

Disney producirá la serie sobre el boxeador argentino Ringo Bonavena. Aún sin elenco confirmado para los medios, la serie se encuentra en la etapa de preproducción. La biopic recorrerá el origen, ascenso y ocaso de esta leyenda del deporte, que supo ser rival de grandes pugilistas internacionales como Mohamed Alí y Joe Frazier. La producción se narrará en dos hilos temporales: uno desde su infancia humilde y sus inicios en el boxeo y otro en los últimos tres meses de vida. Próximamente se darán a conocer los nombres de los artistas que formarán parte de esta serie de 8 episodios que veremos a través de Star.

Arnold Schwarzenegger se suma a una serie de Netflix

Arnold Schwarzenegger ficha por Netflix para una serie de espías (Crédito: EFE / Franck Robichon)

Se tratará de una ficción sobre espías de 8 episodios. El actor de 73 años interpretará a un hombre que se da cuenta que estuvo trabajando como espía encubierto de la CIA durante años con su propia hija (Mónica Barbaro). Ambos comenzarán a trabajar juntos y será contando todo en tono de comedia. Arnold Schwarzenegger es también el productor ejecutivo de esta producción que veremos recién el año próximo en la plataforma.

Elite Week, para calentar motores

Netflix anuncia "Élite Historias Breves", un spin-off de verano con cuatro tramas inéditas.

Antes del estreno de la cuarta temporada, el 18 de junio, llegan las Elite, historias breves. Se emitirán entre el 14 y el 18 de ese mes. Se trata de cuatro historias de tres episodios cortos cada una, que amplían el universo de la serie y se sitúan durante el verano anterior al inicio del nuevo curso escolar en Las Encinas. El primero será destinado a Guzmán, Caye y Rebe, el segundo a Nadia y Guzmán, el tercero a Omar, Ander y Alexis y el último a Carla y Samuel.

Cielo Grande, nueva serie para los más chicos

"Cielo Grande", la nueva propuesta de Netflix

El éxito de Go! Vive a tu manera le dio a Netflix la posibilidad de conquistar a un nuevo público que fueron los sub-13. De esa manera su actriz protagónica, la mexicana Pilar Pascual se convirtió en la ídola de los más pequeños. Es por esto que la misma plataforma acaba de anunciar una nueva serie musical llamada Cielo Grande que se encuentra en plena filmación en Buenos Aires, con Pascual en su rol central. La historia se centrará en un grupo de adolescentes que trabajan para salvar un viejo hotel especializado en deportes acuáticos y perdido en medio del delta argentino.

La serie de Los Locos Addams ya tiene su protagonista

Jenna Ortega (Getty)

Wednesday es el título de la nueva producción de Tim Burton para Netflix. En este caso relatará la vida de Merlina Addams la hija de este clan. La elegida para darle vida a este personaje es la joven actriz Jenna Ortega. Recordemos que Christina Ricci fue la actriz que interpretó a la hija de Homero y Morticia Addams en la versión cinematográfica e implicó un salto en su carrera como artista. Hay mucha expectativa con esta serie ya que Burton suele ser un gran creador de universos fantásticos.

