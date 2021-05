Mariana Brey habló de su experiencia con la vacunación contra el coronavirus en Miami: “Estuve asustada”

Mariana Brey contó sobre la vacunación en Miami (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Mariana Brey volvió a Buenos Aires luego de pasar unas vacaciones familiares en los Estados Unidos. Como muchos argentinos, la periodista y panelista de Los Ángeles de la Mañana aprovechó su estadía en Miami para vacunarse contra el coronavirus, en medio de los aumentos de contagios por la enfermedad en nuestro país que generan una enorme preocupación.

El 26 de abril se dio la primera dosis de Pfizer y habló con Teleshow sobre su experiencia: “El trámite lo hizo mi marido. Al momento de presentarnos al turno sólo nos pidieron pasaporte. Fue muy sencillo y la organización fue impecable”. Respecto de quienes puedan cuestionarla por su decisión de vacunarse en el exterior: “Ninguna crítica puede opacar la emoción que siento por estar vacunada”. Por otra parte, reveló que se sentía “muy bien”, sin ningún síntoma. Y destacó que, si bien ella estaba en plan de vacaciones, también fue a acompañar a su pareja, que tiene negocios allí.

Luego, Mariana se aplicó la segunda dosis y admitió que sintió miedo en su regreso al ciclo de El Trece conducido por el periodista Ángel de Brito, quien también viajó al exterior para vacunarse y se contagió de la enfermedad. “Me asusté en la segunda dosis. No sé qué me pasó. Hay que llenar un cuestionario muy extenso, con un montón de cosas que tienen que ver como: ‘no sos alérgica a esto…’. Para la primera no, pero en la segunda dosis sí hizo falta. Y ahí me agarró como un julepe”, señaló la panelista.

Mariana Brey publicó este video cuando recibió la primera dosis de la vacuna (Instagram)

“¿Viste que, cuanta más información tenés, a veces más miedos te da? Entonces, ahí supe que la vacuna, en este caso la Pfizer, que fue la que yo me apliqué, dura cinco horas fuera de la heladera. Si te la aplican cuando pasan esas cinco horas, es una vacuna que puede causar otros efectos. Por eso allá las tiran si la gente no va a vacunarse, porque la quitaron de la heladera y pasaron más de cinco horas. Me dieron toda esa explicación, y ¿viste cuando a veces decís ‘yo no tenía ganas de saber todo esto’?”, relató a sus colegas.

Pía Shaw, compañera del panel, le consultó si el aviso del segundo turno le había llegado por mail. “Sí, todo te llega por mail, o por mensaje de texto. En mi caso, yo me presenté dos días antes, porque podés presentarte antes”, le respondió Brey. Mientras que Yanina Latorre, quien ya había viajado con su mamá para vacunarla en los Estados Unidos, agregó: “Podés ir sin turno, y te la dan igual. Vos mostrás el cartoncito de que te la diste, se cumplió el tiempo y te la dan”.

Por último, Mariana explicó: “Hay un segundo turno, pero si vos te presentás dos días antes, podés dártela. Y yo prefería un poco antes, porque si levantaba fiebre o me sentía mal, que me sentí mal, porque la segunda dosis es bastante más fuerte, y medio que hay un poco de síntoma covid. Yo que ya lo tuve, dolor articular, cansancio, no levanté fiebre, pero podía levantar, entonces ese día estaba asustada. Estuve como unas 24, 48 horas asustada”.

