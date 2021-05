Karina La Princesita reveló el problema de salud que tuvo justo antes de debutar en La Academia

Karina La Princesita contó que padece Neuroma de Morton (Video: "Los Ángeles de la Mañana - El Trece)

Karina La Princesita impactó a todos el lunes a la noche con su gran debut en La Academia de Showmatch. Acompañada por su partenaire, Rafael Núñez, se lució poniéndole el cuerpo al “cubo al cuadrado”, el género con el que comenzó la competencia de este año y con el que obtuvo un total de 22 puntos por parte del jurado, aunque todavía resta conocer el voto secreto de Hernán Piquín.

A pesar de haberse ido feliz y conforme con su presentación, este martes la cantante sorprendió al contar las dificultades que enfrentó en los ensayos por un problema de salud. “Se llama Neuroma de Morton. Es como un quiste que tengo en el pie, que toca un nervio. No es una pavada”, explicó. Y detalló: “Te extraen líquido y no podía pisar. En los primeros días el pie era una empanada. Me salió de ensayar con los zapatos, y me perdí como diez días de ensayos. No lo quise decir porque te van a decir que te victimizas, y segundo, porque por ahí te sale bien y te dicen ‘se notó el pie’”.

Su performance en la pista no fue de lo único que se habló, porque en la previa, la intérprete de “Corazón mentiroso” presentó públicamente a su novio, Nicolás Furman. “Anoche te vi en un video de Instagram tremendo con tu pareja”, le dijo Marcelo Tinelli. Y la participante presentó a todos los que la habían acompañado al estudio, destacando la presencia de Nico. “Con él canté anoche. Es un bombón. No lo nombré para que no lo sigan”, indicó. “¡Mirá que celosa!”, fue lo que atinó a decir entonces el conductor, quien además reconoció que el muchacho cantaba muy bien y que no entendía por qué no lo nombraba. Y La Princesita redobló la apuesta: “Si no, te lo roban estas guachas. Se mira y no se toca”.

Claro que, como no podía ser de otra manera, el anfitrión quiso recrear en vivo el dúo que Karina y Furman habían improvisado en las redes. Y los invitó a interpretar un tema en la pista. Pero, como no se acordaban la letra de “Si me dices que sí” de Camilo, la canción que habían entonado la noche anterior, decidieron ponerle su voz a “Donde quiera que estés”, de Manuel Wirtz. Y se llevaron una ovación por parte de todos los presentes.

Karina La Princesita cantó junto a su novio (Video: "ShowMatch", ElTrece)

La ex del Polaco decidió blanquear su noviazgo con el físico oriundo de Bariloche a fines del año pasado. Ella había conocido a Nico allá por el 2015, cuando él que también es músico había ido a hacer un reemplazo en Los Elegidos. Pero la relación comenzó recién a mediados del año pasado. Y, muy a su pesar, ella se vio obligada a hacerla pública por la presión de los medios. Todo empezó cuando durante una transmisión en vivo que la cantante estaba haciendo con su hija, alguien le hizo un comentario a la joven que decía: “Tu madre se enamoró de Nico”. Karina, en ese momento, sólo atinó a reírse. Pero, después, creyó que lo mejor era decirle la verdad a Sol, para que no terminara enterándose de la relación a través de la prensa.

