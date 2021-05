Analía Franchín dio detalles del robo que sufrió su madre de 86 años: “Fue un shock tremendo”

Analía Franchín contó que desvalijaron a su mamá (Video: Hay que ver, El Nueve)

Analía Franchín estuvo ausente el viernes pasado en Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe. Unos minutos antes de que finalizara la última emisión de la semana, la conductora hizo referencia al motivo por el que había faltado su compañera mirando a cámara, sin ocultar su preocupación: “Su familia sufrió un robo, pero sabemos que por lo menos están bien”.

En diálogo con Teleshow, Franchín había hablado sobre el episodio de inseguridad que vivió su mamá, de 86 años: “La desvalijaron a mi mamá, entraron cuando estaba sola. La agarraron del cuello. Le dijeron que si ella no se resistía no la iban a lastimar, pero que dependía de ella. Ella se quedó lo más tranquila posible y se llevaron todo. Tenían muchas precisiones de datos nuestros. Estamos investigando bien de dónde viene la cosa. La verdad, la Policía está haciendo un laburo impecable”.

Más tarde, la cocinera y panelista del programa de Telefe explicó más detalles del robo en una entrevista con Hay que ver, el ciclo que se emite por la pantalla de El Nueve: “Yo estaba viniendo para el programa a trabajar y me llamaron urgente para que vaya a ver a mi mamá que la habían desvalijado. En ese momento no tenía manera de comunicarme con ella porque le robaron el celular y le cortaron los cables del teléfono y de Internet. Me avisó una vecina y fui volando para allá. Pasó una situación horrible porque es una señora mayor de 83 años”.

Luego, la finalista de la primera temporada de Masterchef Celebrity relató: “Cuando salió de bañarse, desnuda, se encontró con dos tipos en la puerta del baño, armados, y la agarraron del cuello. Fue un shock tremendo, pero por suerte no la lastimaron. Aunque no es menor. La dejaron en bolas, literal. La ataron a una silla y ella empezó a hiperventilar porque tiene enfisema pulmonar y ahí le dieron el Ventolín. Ella les pidió que no la ataran que no iba a hacer nada, entonces uno se encerró en el baño con ella, mientras el otro daba vuelta la casa. Le dijeron que ese era su trabajo y que la idea no era lastimarla, que dependía de ella, tenía que decirles rápido dónde tenía la plata”.

En en programa conducido por Denise Dumas y José María Listorti, Franchín aseguró que su mamá cobra la jubilación mínima y que los ladrones se llevaron los pocos ahorros que guardaba en su casa de Floresta que comparte con otra de sus hijas. No solo se llevaron plata, sino también la tele, la computadora, el celular y un montón de ropa.

Por último, Analía señaló que “no fue un robo al voleo”, sino que los delincuentes tenían datos muy concretos sobre su mamá, por lo que calcula que fue un episodio planeado y organizado. “Nos agarró el fin de semana largo, pero ya pedimos las cámaras de los vecinos así que creo que vamos a llegar a buen puerto. Se las van a tener que ver conmigo...”, finalizó muy enojada.

