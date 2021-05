El rotundo cambio de look de Isabel Macedo: nuevo corte y color

Isabel Macedo ahora es rubia (Foto: @isabelmacedophoto)

“Lo que yo llamo un verdadero ‘cambio de look’”, posteó la actriz Isabel Macedo, con emoticon de carcajadas, para mostrar una foto de su nuevo pelo en rubio y con flequillo. Con un agradecimiento a Damian, su peluquero de Sergio Lamensa, agregó que “hace los mejores rubios (sin lastimarte el pelo)”. Y los comentarios elogiosos de la gente que la quiere no tardaron en llegar.

Un fuego, una bomba y carita de enamorado eligió su marido, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Quien además es padre de su hija Belita de tres años. “La blonda más bomba”, escribió su amiga Milagros Brito, hija del banquero Jorge Brito –que murió en noviembre del año pasado en un accidente en helicóptero– y ex esposa de Roberto García Moritán, el actual marido de Pampita Ardohain. “Guauuuuuu”, exclamó la actriz Julieta Urtizberea, colega en la ficción Graduados. Mientras que la cocinera Jimena Monteverde exclamó: “Me jodés!!! Me encanta”. Así como la periodista Viviana Canosa, que posteó: “Amooooooooo”.

Isabel Macedo festejó el cumpleaños de su hija hace unos día (Foto: @isabelmacedophoto)

Hace unas semanas, Belita había cumplido años y su mamá lo había comunicado en redes sociales. “El día de su cumple estaba tan emocionada, que no tuve tiempo de subir nada… bueno, tiempo seguro que tuve, pero se lo quería dedicar a ella. Quería mirarla. Verla ser… Somos tan felices con vos en nuestra vida!!! Sos el amor de mi vida. Vos y tu papá”, escribió la actriz con motivo de un nuevo aniversario de la llegada de la nena, su única hija y la quinta de Urtubey, que además tiene a Marcos, Juana, Mateo y Lucas, de una relación anterior.

Isabel Macedo y su marido, Juan Manuel Urtubey, están instalados en Salta (Foto: @isabelmacedophoto)

Vale recordar, que en enero del año pasado, los Urtubey - Macedo se habían mudado a Sevilla, España, con la idea de quedarse cuatro meses para que el ex Gobernador –de profesión abogado– asumiera un cargo como profesor en la Universidad de Loyola. Con la pandemia desatada, los planes de la familia no pudieron cumplirse. Y en marzo del año pasado, en su cuenta de Instagram la actriz había escrito: “Ojalá pudiera encontrar las palabras exactas para trasmitir lo que siento…cuando empezamos a escuchar que hablaban de coronavirus no digo que lo subestimé, pero sí creo que en, algún punto, no podía darme cuenta de lo grave que era. Solo hasta que el número de personas infectadas empezó a crecer con mucha velocidad”. Con todo suspendido, después de 43 días de encierro y varados, finalmente el 26 de abril del año pasado lograron regresar a la Argentina.

Lejos de la actuación y dedicada a la crianza de su hija, Isabel está en pleno desarrollo de su su faceta empresarial, llevando adelante una cápsula de tejidos para la marca Beneida. No solo las promociona en Instagram, sino que además le envía prendas a sus amigas actrices, para que compartan los sweaters en redes sociales.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, en familia (Foto: @isabelmacedophoto)

En relación a su cabello, hace unos meses había posteado en sus redes sociales un video en el que hablaba de sus ganas de incursionar en el cowash, porque le preocupaba que su pelo estuviera debilitado por el abuso de la tintura, secador y planchita. “Me lavé el pelo y dije ‘me lo voy a dejar así para ver tal cual es’”, dijo la actriz en sus historias de Instagram y mostrando su cabello al natural. “Me hago de todo. Voy a empezar a investigar lo que es el CoWash. No me pregunten qué es porque yo tampoco sé mucho”, agregó entonces. “El otro día con unas amigas íbamos a investigar, pero por esas distracciones de la vida y yo que soy muy dispersa; investigue, pero ahora... Hoy me voy a poner a chusmear a ver qué es”, indicó sobre la técnica que consiste en lavar el cabello con un acondicionador liviano diluido para que haga espuma.

