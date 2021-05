Mensajes y fotos de Daniel Osvaldo, y baile en las redes: Jimena Barón celebra sus 34 años

El último look que utilizó Jimena Barón esta semana para ser parte del jurado de La Academia

Jimena Barón celebra sus 34 años este 24 de mayo en medio del nuevo confinamiento que dictó el presidente Alberto Fernández por el avance de la segunda ola del coronavirus. Hace exactamente un año, bajo las mismas condiciones, la cantante volvió a convivir con Daniel Osvaldo, con quien se dio una tercera oportunidad como pareja. “Me la mandé”, reflexionó hace unos días sentada en el jurado de La Academia, certamen de ShowMatch, sobre su fallida reconciliación.

“Espero que este año no. Ténganme fe”, agregó al respecto dejando en claro sus intenciones sobre el padre de su hijo Morrison, de siete años. El último fin de semana, en las vísperas a su cumpleaños, la actriz invitó a sus casi seis millones de seguidores a que le enviaran preguntas sobre su presente y además compartió algunos de los mensajes que le escribieron a modo de sugerencia. “Jimena, no te la mandes este año, please”, fue uno de los comentarios que recibió. Y ella respondió: “Ok, igual no me dejen sola”.

¿El detalle? Lo hizo con una foto de su cumpleaños pasado, aquel que festejó en la casa de Banfield de Daniel Osvaldo, con quien posó con una copa de vino. Sin embargo, optó por taparle la cara al ex jugador justamente con el mensaje que recibió del usuario.

El posteo de Jimena Baron en Instagram

Por su parte, publicó en su Instagram un video en el que aparece bailando y celebrando de ante mano lo que no hizo para festejar su nuevo año. “¿Quién cumple años y no lo festeja en la casa del ex?”, escribió junto a las imágenes. Y le habló a aquellos que la criticaron cuando decidió darle una nueva oportunidad a su relación con el ex futbolista.

“Vos, que tanto me bardeaste el año pasado. Felicitame, dale. Vos sabes que sí”, exclamó.

El mensaje de Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo el día de su cumpleaños

El antecedente. En mayo del año pasado, Morrison se había ido unos días a la casa de su padre para pasar allí la cuarentena. Cuando Jimena Barón fue a buscarlo con el objetivo de celebrar juntos su cumpleaños, el niño le pidió que ella se quedara allí.

“Me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá y ‘con vos también, quedate’. Padre adhiere, ‘quedate’. ¿Se terminará el mundo? Me quedo”, relató en su momento la actriz. “Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos cien mil por segundo”.

Una de las fotos del festejo del año pasado de Jimena Barón en la casa de Daniel Osvaldo

“Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe. Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los más lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace dos días), la vela y la bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patriótico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, destacó la actriz un año atrás.

Lo que pasó después, se sabe: Jimena y Osvaldo compartieron el minuto a minuto de sus días, nuevas risas compartidas como pareja, como familia junto a su hijo. Hasta que casi dos meses después -a mediados de julio- la intérprete de La Tonta dejó de tener actividad en las redes sociales. Se confirmó que se habían separado, comenzó una nueva relación con el Tucu López, de quien anunció su ruptura cuando sacó un nuevo tema. Y el líder de Barrio Viejo se dejó ver públicamente con Gianinna Maradona en Semana Santa, con quien está en pareja desde el verano, pero -se dice- había tenido un amorío años atrás.

Sin dudas, este 2021 Jimena Barón comienza su nuevo cumpleaños de una forma completamente distinta a la del año pasado: en su departamento, acompañada por su hijo, y celebrando que puede trabajar, algo que durante el 2020 la tuvo muy angustiada.

