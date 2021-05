La primera foto de Donatello, el hijo de Noelia Marzol: “Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neonatología”

La primera foto de Noelia Marzol, Ramiro Arias y su bebé Donatello

Noelia Marzol mira a cámara con una sonrisa dibujada en su cara que describe su sensación de felicidad. Sobre su pecho descansa Donatello, su bebé que nació la madrugada del domingo. A su lado, su marido, Ramiro Arias, quien toma la selfie familiar. El futbolista todavía llevaba puesto el equipo que utilizó para acompañar a su esposa durante el parto: bata, cofia en la cabeza y un tapabocas.

La pareja eligió postear la primera foto en las redes sociales, pero lo hizo resguardando la intimidad de su hijo, a quien le taparon la carita con el emoji de un corazón. “Soy intensamente feliz”, escribió la bailarina en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene dos millones de seguidores, con quienes compartió la tierna imagen familiar.

“Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo”, agregó Noelia dejando entrever que no se mostrará activa en las redes sociales los próximos días ya que desea disfrutar de su reciente maternidad. “(Doni) está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación”, dijo sobre su bebé.

La semana pasada, Noelia Marzol fue como invitada al programa de Pampita. Fue una de las últimas apariciones de la bailarina antes de dar a luz

Y relató cómo fue la llegada al mundo de su hijo, a quien dio a luz la madrugada del domingo 23 de mayo en el Sanatorio Otamendi, luego de haber roto bolsa el sábado por la noche, a las 21 horas. “Rami ayudó al doctor Javier Sigla a sacarlo, mientras Claudia Lozano me enseñaba y contenía. Fue un proceso hermoso de principio a fin”, dijo sobre el parto.

“Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único. Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicos, doctores, camilleros, ecógrafos, partera, etc. Soy intensamente feliz”, continuó en su Instagram y agregó los contactos de los profesionales que trabajaron con ella. “Porque les deseo a todas y cada una de las mujeres un proceso tan maravilloso como el nuestro”.

Foto del casamiento de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Noelia y Ramiro se casaron en febrero de este año, cuando la actriz cursaba su quinto mes de embarazo. Luego de pasar por la sede central del Registro Civil, ubicada en Uruguay 753 de Capital Federal, celebraron con una ceremonia íntima con familiares y amigos más cercanos. José María Muscari, director de Sex -espectáculo que encabezaba la actriz cuando conoció al futbolista- fue testigo del casamiento. “Muy íntimo y muy fluido”, dijo aquel entonces a Teleshow.

La actriz y el deportista comenzaron su relación en septiembre del 2019 luego de que él fuera a ver la obra en la que hay mucha interacción entre el público y el elenco. “Lo vi y dije: ‘Ah, mirá este pebete’. Como por guión tengo que interactuar con la gente, lo incorporé en varias secuencias”, recordó Noelia sobre los inicios de su noviazgo.

En marzo 2020, cuando se dictó la cuarentena obligatoria, tuvieron una crisis de pareja y decidieron distanciarse por un tiempo. Aunque nunca perdieron el contacto. Arias abrió un centro de estética junto a un amigo y regresó a Rojas, su ciudad natal. Casi un año después de haber comenzado su relación, la pareja decidió darle una nueva oportunidad al amor y el futbolista le propuso casamiento.

Fue la propia actriz quien comunicó la noticia de su compromiso a través de un romántico posteo en sus redes sociales. Hoy, Noelia y Ramiro disfrutan de la llegada de su primer hijo, Donatello.

El comentario de Noelia Marzol al escuchar el latido de su bebé durante una ecografía (Video: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: