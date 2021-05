Chano presentó “Mecha”, su nueva canción: “Aduéñese de la melodía para siempre”

Chano - Mecha

Después de más de un año sin presentar música nueva, este jueves Chano estrenó una canción titulada “Mecha”. Es el primer adelanto de su próximo álbum, el tercero que firmará como solista después de la disolución de Tan Biónica. El tema, un pegadizo pop con detalles modernos, vino con su respectivo videoclip, en el que al cantante se lo ve rodeado por enjambres de micrófonos, celulares, aros de luz y otros artefactos típicos de esta “nueva normalidad”.

“Amigos. Que nervios, en 4 minutos sale. Yo sé que gracias a ustedes puede llegar muy lejos... Pero lo que me mata de intriga es si sigo teniendo eso que no sabemos qué es, pero a ustedes les gustaba. Compartan, comenten, recomienden y sobre todo aduéñese de la melodía para siempre”, escribió Chano en su cuenta de Twitter poco antes del estreno, con altas dosis de ansiedad ante el lanzamiento.

“¿Qué onda? ¿Va o no va?”, le preguntó después del lanzamiento de la canción a sus seguidores. Acto seguido, compartió las distintas reacciones de sus fans, muchas de ellas eufóricas, ante la noticia de la nueva canción.

“ Me siento feliz y agradecido por este lanzamiento y realmente tomo contacto con eso porque hace mucho que no sacaba música. Poder hacer música en este contexto que está todo tan raro está buenísimo ”, dijo el cantante sobre esta canción que fue compuesta por él durante abril del año pasado. En la producción contó con Renzo Luca Chiumiento y un colaborador secreto del mundo del trap. “Fui a buscar a Renzo en un acto para salir de mi zona de confort, que me resultó mucho más productiva y salieron cosas mucho más copadas”, agregó Chano con misterio.

“Me siento feliz y agradecido por este lanzamiento", dijo Chano en la previa al lanzamiento

Con colores intensos y un dinamismo propio de la lógica de las redes sociales, el videoclip dirigido por Juan Chappa busca “representar a nuestra sociedad, donde el mundo hoy en día es una suerte de Instagram, cada uno en su recuadro”, dijo Chano. Y sobre la grabación del mismo, agregó: “La pasé muy bien durante la grabación del video, estaba muy contento. Las referencias para hacerlo me las pasó Juan y realmente me sorprendió”.

El lanzamiento de “Mecha” coincide con el cumpleaños de su hermano, Gonzalo Bambi Moreno Charpentier, quien después de la aventura de Tan Biónica, también inició su camino solista. “Lo más lindo que me dio la vida. Lejos... Ser tu hermano. Feliz cumple, Bambi”, escribió Chano en su cuenta de Twitter en la mañana de este jueves. “20 de Mayo. Bambi y Mecha. Que gran de para ir a nacer”, agregó después, en otro tweet.

"Mecha" se publicó el mismo día del cumpleaños de Bambi Moreno Charpentier, hermano de Chano. "20 de Mayo. Bambi y Mecha. Que gran de para ir a nacer”, dijo el cantante en Twitter

Así, el cantante y compositor abrió la puerta a su tercer disco como solista, viaje que emprendió en 2016 con el hit “Carnavalintro”, el cual cosechó más de 49 millones de reproducciones en YouTube y más de 36 millones de streams en Spotify. Un año más tarde, lanzó “Naistumichiu”, junto con un video grabado en Purmamarca, provincia de Jujuy, con las Salinas Grandes como escenario. Estas dos canciones fueron la punta de lanza de El Otro, su primer disco editado en 2018 y con el que llegó a tocar en el Luna Park, escenario que había conquistado en repetidas ocasiones con Tan Biónica.

Apenas un año después, presentó El Doble, segundo opus, el cual definió como “un disco muy personal, en el que cada canción representa una pintura”.

SEGUIR LEYENDO: