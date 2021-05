Pampita reveló por qué hará el curso de preparto con su marido: “No tengo paciencia”

Pampita contó cómo será su curso de preparto (Video: "Pampita Online" - NET TV)

Carolina Pampita Ardohain disfruta de un feliz presente tanto en el plano laboral como en el personal. La flamante jurado de La Academia de Showmatch transita su séptimo mes de embarazo y, en ese contexto, respondió algunas preguntas que le hizo Paula Galloni, panelista de su programa Pampita Online por NET TV.

“¿Cómo dormís? ¿Boca abajo hasta cuándo?”, fue la primera consulta que le hizo a la modelo. “Tengo una almohada gigante y larga que le hago un agujero y me meto adentro, boca abajo ¿Viste el pozo de la playa? Bueno, esto es lo mismo. Me hago el redondel y duermo boca abajo porque a mí me gusta dormir así. Esa me la traje de un viaje cuando tuve otros hijos y quedó”, respondió. Luego, le preguntó si usaba muchas cremas corporales para mantener sana su piel. “Sí, muchas porque cuando empieza a crecer la panza te pica. Así que uso crema todo el día”, contestó ella.

Ya cerca de la fecha de nacimiento de la bebé, su panelista también quiso saber si ya hizo con su marido el curso de preparto. “No, pero lo vamos a hacer. Yo ya hice cuatro cursos y soy como una experta. Pero él se olvidó porque fue padre hace muchos años”, contestó la conductora. “O sea que vos le podés enseñar a él...”, deslizó Galloni. “Mejor vamos juntos porque no tengo paciencia y quiero que esté ahí tranquilo, que sepa el paso a paso porque ya se olvidó”, cerró Pampita con una sonrisa.

A fines de abril, la modelo también había dado detalles de las condiciones que impuso para su parto respetado. “Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, reveló la conductora ante la consulta de Gabriel Oliveri.

Pampita contó cómo será su parto respetado (Video: "Pampita online" - NET TV)

En esa línea, se refirió a la opción de dar a luz en su hogar y no en en una clínica: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.

Este miércoles, Roberto García Moritán compartió un divertido backstage de un video que hicieron para el cumpleaños de Delfina, su hija mayor fruto de su relación con Milagros Brito, y en donde se lo ve junto a Pampita en el jardín de entrada a su casa practicando los movimientos con una diferencia marcada y previsible. Ella hace de coreógrafa y reparte indicaciones mientras lleva el ritmo con gracia y naturalidad, habituada a estas actividades aun con su embarazo de siete meses, como pudo verse en el impactante espectáculo de apertura de ShowMatch.

El divertido baile de Pampita y García Moritán

Pampita y Roberto esperan su primera hija, que nacerá a mediados de junio. “Hay un nivel de entusiasmo como si fuéramos padres primerizos, tenemos las mismas ansiedades y los mismos miedos, muchísima alegría. Tenemos los dos como adultos más conciencia. Este era un sueño que teníamos y lo empezamos a buscar muy tempranito”, expresó Moritán en que se casó con la conductora de Pampita Online en noviembre de 2019 y poco más de un año después recibieron la noticia tan esperada.

