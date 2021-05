Cinthia Fernández descargó su furia contra un piquete en la 9 de julio: “La mayoría está sin barbijo”

Cinthia Fernández y su queja contra una protesta que cortaba el tránsito (Video: Instagram @cinthia_fernandez_)

En la mañana de este jueves se vivieron momentos de tensión en la avenida 9 de Julio, en el cruce con la calle Moreno, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es que un grupo de militantes del Polo Obrero cortaron la ancha avenida porteña, mientras que la Infantería de la Policía porteña intentaba desalojarlos. En medio de las protestas, que generaron demoras y complicaciones en el tránsito, se dieron enfrentamientos entre las partes. Y, tras varias horas de corte, los manifestantes finalmente se retiraron.

Entre los automovilistas que se vieron afectados por el corte, estaba Cinthia Fernández, quien después de su participación en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) pretendía volver a su hogar. Pero cuando tomó la 9 de julio, se encontró con el piquete y estalló . A través de su cuenta de Instagram, se descargó con crudeza para su numerosa audiencia: más de cinco millones de seguidores.

“ Pedazos de mierda. Vagos del orto. Vagos, vagos, vagos ”, dijo con furia la panelista en la primera de las dos Instagram Stories que publicó, en las que se vio el reverso de las banderas rojas del Partido Obrero. Además de mostrarse indignada por el corte de tránsito, también señaló que muchas de las personas presentes en la protesta no respetaban los protocolos necesarios para evitar los contagios de coronavirus. “ La mayoría sin barbijo, señores ”, describió la angelita.

“Váyanse a cagar, después de cerrar las cosas”, cerró Cinthia con violenta vehemencia, sin importarle de qué se trataba el reclamo.

Lo que se estaba reclamando en la protesta era la vuelta del Ingreso Federal de Emergencia (IFE), pero también se pidió por seguro para desocupados, trabajo genuino, vacunas contra el coronavirus, mayor conectividad para estudiar y becas para la educación, entre otras peticiones.

Según los manifestantes, su intención era acampar sobre la avenida hasta que alguien del ministerio que lidera Daniel Arroyo “los reciba”. Debido a esto fue que los efectivos policiales se acercaron a los manifestantes y los encerraron en un “cerco”, para que no cortaran los carriles del Metrobus, según se informó desde la Policía de la Ciudad.

De este modo, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informaron que, en diálogo con los representantes de la organización política, se indicó que si no cortaban la calle se lo iba a recibir. Así, finalmente se decidió la retirada para poder liberar la avenida y que fluyera el tránsito.

No es la primera vez que la panelista utiliza sus redes sociales para expresarse con vehemencia contra aquello con lo que no acuerda. En abril, y después de las restricciones a la circulación y el cierre de los colegios anunciados por el presidente Alberto Fernández, se descargó en Twitter: “Fernández, usted no tiene vergüenza. Echar la culpa a los médicos, a las madres, a los chicos, a las escuelas”, dijo en un primer tuit. “Señor payaso, fíjese que los contagios vienen de los cientos de piquetes que cortaron días consecutivos la 9 de julio y las fiestas clandestinas”, sumó después.

Y publicó un tercer tuit al respecto: “Las fiestas por las que usted no pone ningún castigo, total van a la puerta y sobornan a la cana y acá no ha pasado nada. Inoperantes, chorros, corruptos e inútiles ¡Y más que nada faltos de huevos!”, dijo. Un rato más tarde, borró todos estos mensajes.

