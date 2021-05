Marcelo Tinelli aseguró que los protocolos se cumplen en ShowMatch y apuntó contra un ministro de Axel Kicillof

Las repercusiones por la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión sigue dando que hablar. Las más de doscientas personas en el estudio y el descuido por los protocolos mínimos, como mantener la distancia social y el uso de barbijo, le valieron críticas en las redes sociales y en diferentes personalidades del ambiente del espectáculo. Al respecto, el conductor hizo su descargo en Los ángeles de la mañana: “Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”, alegó el conductor para empezar a esgrimir sus argumentos de defensa.

Entonces detalló: “Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”, señaló el hombre de Bolívar.

"¿Qué lo diga el Ministro de Salud? Raro, raro”, señaló Tinelli

Pero más tarde, la polémica salió del ámbito televisivo y entró en juego la arena política. El que habló fue Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “Es una imagen absolutamente negativa de cara al esfuerzo que se está haciendo”, precisó el funcionario de la provincia de Buenos Aires en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN radio, y agregó que “hubo una condena social grave“.

Pasaron pocos minutos del programa del miércoles para que Marcelo le contestara al funcionario. “El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires habló de que no era buena imagen la que dio el otro día tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir al Ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, no hubo 200 personas. Que lo diga la gente está todo bien pero ¿Qué lo diga el Ministro de Salud? Raro, raro”, señaló Tinelli, mostrando todo su enojo.

Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia

A continuación, el conductor contraatacó apuntando al pasado del funcionario. “El Ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen pero por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016 . Después voy a hablar de él. ¿Daniel Gollán se llama, no? El ministro de (Axel) Kicillof”, anticipó y amagó con arrancar el programa, pero rápidamente volvió a hablarle al funcionario.

“Hay que ver el juicio con Gollán dónde está. Lo deben tener en la Justicia. Pero eso no es mala imagen ministro, por ahí era mala imagen esto de acá”, insistió, y unió sus críticas al político con las que había manifestado con sus colegas de la pantalla: “Ni me voy a meter con la tele que habla de la tele. Hoy vine con ganas de empezar a decir. Si hay un programa que cumple los protocolos quédense tranquilos que es éste, todos los protocolos, todos y más tenemos acá, así que olvídense, cumplimos todos los protocolos. Nada más”, cerró y ahí sí continuó con la presentación de la primera pareja de baile. Aunque no se iba a olvidar lo que dijo Gollán, y lo iba a mencionar más de una vez durante el programa.

SEGUIR LEYENDO: