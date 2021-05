Desde deportistas, bailarines profesionales y mediáticos, hasta Pampita: 40 figuras que renunciaron al Bailando

No pasaron 24 horas del debut de La Academia, el nuevo segmento de ShowMatch muy similar al Bailando, que ya hay un escándalo. Enojada porque estaba cambiada y lista para salir a escena y no pudo, Rocío Marengo dijo que renunciaba al certamen conducido por Marcelo Tinelli.

“Recién renuncié. No merezco quedar afuera. Soy una artista. Hasta un nuevo proyecto”, dijo en sus redes sociales la ex Masterchef ofendida por la espera fallida. El martes bailaron Cachete Sierra, Julieta Nair Calvo, Romina Richi y Mar Tarrés. Al cerrar la emisión el conductor anunció a los participantes de esta noche: Flor Vigna con Facu Mazzei; El Polaco con Barby Silenzi, Viviana Saccone, Sofía Jujuy Jiménez y Mario Guerci.

Si bien es bastante habitual que alguna pareja quede afuera por una cuestión de tiempo, no todos se lo toman tan en serio como Rocío. En su paso por el Bailando Jey Mammon hasta hizo de eso su fuerte e inventó sketch y canciones haciendo referencia a su eterna postergación.

Cachete Sierra abrió la pista de La Academia

La renuncia de la novia de Eduardo Fort sería un nuevo récord, ya que se fue antes de debutar. Aunque no es la primera que se baja del barco. A lo largo de los años, desde el 2006 que comenzó el concurso hasta hoy, varios famosos se fueron. Algunos por las peleas en el set y otros argumentaron cuestiones personales.

Una de las primeras en amagar con renunciar fue Alejandra Pradón, que en el 2006 quiso irse a una semana de su debut, debido a las bajas calificaciones que recibió. No hizo falta ya que abandonó el concurso por el voto del público.

Sin embargo, el libro de renuncias lo inauguró en el 2007 Rodrigo la Hiena Barrios, su idea era irse para volver a pelear. Meses más tarde se fue Catherine Fulop ya que sentía que el jurado no valoraba su esfuerzo. La actriz regresó mucho tiempo después como invitada. Un año más tarde, La Cicciolina dejó el certamen luego de dos galas para regresar a su país. A ella le siguió Evangelina Anderson, que en pareja con Martín Demichelis se fue tras quedar embarazada. Su reemplazo fue Eliana Guercio, quien meses después también se fue y por el mismo motivo que su colega.

Anderson regresó en el 2010 y volvió a renunciar. En aquella edición también se había ido Luciana Salazar ya que no estaba conforme con el clima de tensión que se respiraba y las peleas.

Luciana Salazar en el Bailando

Mike Tyson, que decidió volver a Estados Unidos, Daniel Gómez Rinaldi, Vanina y Silvina Escudero, Rocío Guirao Díaz, Wanda Nara y Pamela Anderson dejaron ShowMatch en el 2011. Durante esa edición hasta Pampita, que siempre está feliz de estar en el programa sea como invitada, participante o jurado, se fue por propia voluntad ya que debía cumplir con algunos compromisos laborales en el exterior. El 2012 también estuvo marcado por las renuncias: Maravilla Matínez, Valeria Archimó, Liz Solari y Karina Jelinek.

Pampita fue participante, invitada y jurado del Bailando

Luego de un año sin pantalla, en el 2014 Tinelli regresó con su ciclo y al igual que en el 2006, nadie renunció esta vez. Pero en el 2015 en la primera gala Anita Martínez, que junto con el Bicho Gómez había sido la campeona de la edición anterior, anunció su partida. “Tengo una mamá con achaques y un hijo al que cuidar porque me encanta para hacer de mamá, tengo una edad donde tenés que jugar de persona, no de figurita. Hay que tener más resto para estar en el certamen y esto recién comienza. Yo fui perdiendo la fuerza, no me dio más el cuerpo”, explicó. A ella la siguieron Flor de la V y Carmen Barbieri.

El "Bicho" Gómez y Anita Martínez lograron que Marcelo Tinelli supere tres pruebas de alto riesgo

En el 2016 Barbie Vélez se fue luego de darse cuenta que podría afectarle cruzarse en los pasillos con su ex pareja, Fede Bal, a quien había denunciado por violencia: “Después de mucho pensarlo tome una decisión. No voy a participar del Bailando. Quiero preservarme. Pensé que iba a poder, pero acercándose la fecha siento que no estoy preparada. No es en el show mas popular del país donde deba debatir o seguir exponiendo mi presente”.

Fernanda Herrera, conocida como la abogada hot, representante de José López, era una de las revelaciones de ese año, pero decidió priorizar su carrera como letrada a la artística. De todas formas, la producción la convenció y semanas más tarde volvió a la pista por algunos ritmos. Ese año ya habían renunciado Fabián Doman que dijo que “ya no podía hacer un gran aporte en un programa cuyo eje principal es el baile”, Alejandro Lerner, Martín Liberman y Marta Sánchez, que simplemente regresó a Europa sin dar explicaciones.

Fabián Doman

Agustín Casanova, líder de Márama, participó en el 2016 y en el 2017 (en dupla con Flor Vigna) del concurso y en ambas ocasiones renunció. Moria Casán lo tildó de “poco profesional”. Su amigo Fer Vázquez, líder de Rombai, también se había ido en el ‘16. Ambos dijeron que se iban por problemas de agenda, ya que las galas se le superponían con los shows.

Pedro Alfonso, también sintió que su ciclo estaba cerrado: “El año pasado ya sabía que era mi último año. De hecho, para arrancar ese ‘Bailando’ yo ya tenía mis dudas, pero igual le metí con todo. Tuvimos la suerte de ganarlo. Como es costumbre los ganadores vuelven, y por ese motivo estoy en el ‘Bailando’. Si no lo hubiese ganado la producción no me hubiese vuelto a llamar”.

Aquel año no fue tranquilo. Tras sufrir un pico de estrés Nai Awada se bajó del certamen sin dar demasiadas explicaciones hasta varias semanas después. Nicolás Paladini, que bailaba con su mujer Rocío Guirao Díaz también se retiró por una lesión: “Con la carga horaria de ensayos él ya no pude cumplir con sus obligaciones”, explicó la modelo. A ellos le siguió Gastón Soffritti.

Quienes mandaron su telegrama en el 2018 fueron Flor Vigna que fue reemplazada por María del Cerro y Flavio Mendoza que se fue porque entre los ensayos y su trabajo en el teatro sentía que estaba muy poco tiempo con su hijo Dionisio, de apenas meses en ese entonces.

Marcelo Tinelli con Sofía Morandi y Julián Serrano, campeones del "Bailando 2018" (Jorge Luengo)

Solo en el 2019 Dan Breitman, Julián Serrano, Hernán Piquín, Cae y Griselda Siciliani abandonaron el certamen por decisión propia. El primero de los mencionados bailaba con Sofía Pachano y argumentó no sentirse cómodo con su compañera y además no estaría conforme con sus previas. Uno de los detonantes para que decidiera pegar el portazo fue un fuerte cruce que mantuvo con Aníbal Pachano, integrante del BAR.

Luego de ganar en el 2018 con su compañera Sofía Morandi, Julián Serrano decidió en el 2019 hacerse a un lado: “Me hubiera gustado que estuviera acá, despidiéndose”, dijo Tinelli, dejando en claro que no le gustó la forma en la que se fue. Semanas más tarde fue el turno de Piquín, actual integrante del jurado de La Academia junto con Pampita, Jimena Barón y Ángel de Brito, que se fue para ir a trabajar a España.

La caida de Griselda Siciliani en el Bailando

CAE, compañero en el concurso de Ailén Bechara, dijo que se iba porque tenía programada una gira, aunque se supo que nunca se llevó bien con su pareja de baile. Una de las últimas en irse de la edición 2019 fue Griselda Siciliani quien no habría estado conforme con las devoluciones del jurado que siempre le pedía más.

La Academia lleva solo una gala pero ya fue escenario de un escándalo con renuncia incluida, por lo que aún queda mucho por ver en el nuevo segmento que promete idas y vueltas, escándalos y emociones.

SEGUIR LEYENDO: