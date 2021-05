Después de su repudiable chiste antisemita, Mar Tarrés redobló la apuesta: “Pelotudas como esta atrasan la sociedad”

Mar Tarrés y sus amigas modelos en la previa de ShowMatch (Instagram: @martarresok_)

El estreno de Mar Tarrés en la pista de ShowMatch no pasó inadvertido. Su performance junto a Franco Mariotti fue la más floja a instancias del jurado, que la calificó con un global de 18 puntos. Sin embargo, allí no estuvo la principal revuelo de su paso por el programa de El Trece. Tanto en la previa con el conductor Marcelo Tinelli como en las devoluciones con el jurado, hubo declaraciones que generaron revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Todavía con las repercusiones de su baile en la disciplina Cubo al cuadrado, la humorista compartió un video en su cuenta de Instagram para denunciar la gordofobia de la que es víctima a menudo. Allí se ve a dos amigas hablando mientras ven el programa y una de ellas la critica con un argumento repudiable: “Para mí las gordas no pueden ser modelos, porque está la gorda esta de Mar Tarrés ahí bailando. Porque la flaca se mata entrenando, se mata siendo flaca, comiendo lechuguita, y una gorda de cama todo el día baila y la ponen a hacer modelo“.

“Pelotudas como esta son las que atrasan la sociedad”, escribió Mar encima del video y comentó la publicación con emojis de tristeza y arrobando a Tinelli para repetirle un pedido que ya le había hecho en vivo. “Por eso me tenés que dejar que mis amigas modelos desfilen un día en ShowMatch para que le mostremos a esta que si podemos ser modelos!!”, le escribió, recordando lo que había sucedido en la pista.

El repudiable mensaje en el video que compartió Mar Tarrés en Instagram (martarresok_)

La noche del martes, la humorista fue a La Academia acompañada por un grupo de modelos plus size. “Quieren desfilar, Marcelo”, apuntó la participante sobre las chicas que portaban carteles con frases como “La belleza no se mide ni se pesa”, “Vinimos a romper los estereotipos de belleza”. “No se opina sobre el cuerpo de otros”. El conductor leyó una por una las pancartas: “Me encantan todas las frases que han puesto. No podemos desfilar ahora porque no hay tiempo, pero otro día armamos si quieren un modelo de chicas king size”, prometió.

Mientras tanto, la publicación en Instagram cosechaba apoyos de seguidores desconocidos y algunos famosos. Entre ellos, se destacaron los de Facundo Arana (”más que atrasa queda solita”), Nazarena Vélez (”pobre gente, cuánto vacío, cuánta ignorancia”) y sobre todo el de Mónica Ayos, que realizó un emotivo comentario basando en su propia experiencia.

La performance de Mar Tarres en La Academia (El Trece)

“Tenía 16 años, no existían las redes sociales, pero el bullying: Pesaba un poco más de 70 kilos midiendo 1,63) pero aun así me lo han hecho sentir sin piedad”, escribió la actriz, que tuvo muy lindas palabras para la humorista. “Es inminente el cambio de una sociedad que tiene que evolucionar. El casseteo social se está acabando y mujeres como vos son punta de lanza en esta que nos toca a todas acompañar”, cerró.

La otra polémica de la presentación de Tarrés surgió a partir de un comentario que realizó sobre la comunidad judía y que recibió fuertes críticas y el repudio de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), según informaron este miércoles en Los Ángeles de la Mañana. Todo comenzó cuando la humorista contó que estaba soltera, y le pidió al conductor que le presente a un amigo suyo. La referencia era para Adrián Suar, el gerente de programación del canal, que en el programa del lunes había contado que estaba soltero.

El descargo de Mar Tarrés sobre su polémico comentario de "judío con plata"

Entonces, la artista explicó que su particular interés por el creador de Polka es porque su coach, Judith Kovalovsky, está en pareja desde hace 10 años con Paul Kirzner, el hermano de Adrián Suar. Y durante los ensayos habían acordado, a modo de broma, que le daría el teléfono de la participante a su cuñado. “Yo le dije ‘quiero un judío con plata”, agregó Mar Tarrés. “Está bien, ella no anda con vueltas”, respondió Tinelli mirando a la coach. Y la actriz agregó: “El judío ahora. Tiene plata ahora. ¿Entendés?”.

De inmediato las redes sociales se hicieron eco de sus palabras y fue tendencia en Twitter. Esta mañana, la actriz realizó un descargo en su cuenta de Instagram: “Perdón si algún judío se sintió discriminado”, continuó y contó que su comentario tiene que ver con una broma interna con su coach. “Siempre hablando con ella nos reímos porque ella sale con un judío y me dice ‘te tenés que buscar un judío con plata’”, aseguró Mar y explicó que la frase de Judith Kovalovsky hace referencia a que el ex novio de la cordobesa la estafó y se quedó con su dinero. “Quizás no se pudo desarrollar más el tema -lamentó sobre la emisión del martes por la noche- De ahí empezamos a joder: ‘Nunca más un seco porque me va a volver a estafar’”.

