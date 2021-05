La furia de Maju Lozano por el hombre que mató a tiros a un perro

La indignación de Maju Lozano por el hombre que mató a un perro en Villa Luzuriaga

Maju Lozano inició la emisión de Todas las tardes con un móvil en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El motivo fue un hecho aberrante que conmocionó a la opinión pública. Un hombre mató a quemarropa a un perro callejero, muy querido y cuidado por los vecinos de la cuadra, lo que provocó la indignación. El hombre fue detenido y llevado a la comisaría ante la furia de los vecinos que atacaron su casa con el objetivo de lincharlo.

En medio de esta locura, la conductora se detuvo en la conducta del hombre, mientras las imágenes de fondo mostraban cómo el hombre ajusticiaba al indefenso animal, en un video captado por uno de los vecinos y posteriormente viralizado. “Cuando veo las imágenes pienso: ¿Qué te tiene que haber pasado en la vida para que hagas esto? ¿Qué sorete tenés en la cabeza para que mates así a un perrito, que le pegues un tiro a un perro?”, se preguntó sin esperar respuesta.

“Qué mal que estás, qué roto que estás”, continuaba con su catarsis Maju, mientras las imágenes sensibles mostraban al hombre empuñando el arma y ultimando al animal, mientras se escuchaban las detonaciones de los proyectiles, lo que hacía el video aún más impactante.

La furia de Maju Lozano por una fiesta clandestina en Córdoba

“No tiene explicación. Es una masacre, una locura lo que ha hecho este hombre”; continuó la conductora del ciclo de El Nueve, antes de dar pie al móvil con una última reflexión para dejar en claro una vez más su indignación y su incredulidad: “¿Tan roto tenés que estar? ¿Tan hecho mierda tenés que estar para matar así a un perrito? Una locura, un tipo con esa liviandad, le pega un tiro y se va así con el arma. Es inexplicable”, señaló con angustia.

Desde el lugar de los hechos, el movilero Matías Lanzi contó que el hombre le había disparado al menos cuatro disparos al animal, que algunos llamaban Bobby y otros Winston. Donde sí había coincidencias era en cuanto al cariño que todos los vecinos sentían por el perro callejero, en especial las tres familias que lo habían adoptado y se repartían su cuidado.

El cronista transmitió desde la casa del asesino, que ya había sufrido la furia de los vecinos. Le habían escrito la palabra “asesino” con aerosol negro, los vidrios de la puerta estaban rotos y se multiplicaban los carteles en homenaje al perro. Uno de ellos, convocaba a los vecinos a juntar firmas para hacer justicia por Bobby.

El descargo de Maju Lozano contra un acosador en Recoleta

Según los testimonios, todo habría comenzado por la disputa entre Bobby y un caniche, Esto molestó a José Luis Giraldi, un ex militar que tomó su arma, salió de su casa y fue directo a dispararle al animal. Los vecinos destacaron que no se trataba del primer hecho violento del hombre. “Hace poquitos días se quiso enfrentar con un vecino con un bate de beisbol y ahora no solo mata al perro sino que amenaza a los vecinos”, destacó Lanzi, mientras a sus espaldas se veía como cada vez más gente acudía al lugar en un pedido de justicia.

No es la primera vez que la conductora hace pública su indignación ante diferentes situaciones que refleja en su programa. Días atrás, cuestionó duramente a un grupo que había organizado una fiesta clandestina en una pequeña localidad cordobesa. “Hay gente que ha perdido todo, sus familiares, su papá, su mamá, hermanos. Han perdido su trabajo, lo último que le quedaba por culpa de esta pandemia. Uno no puede tener tan poca empatía para con el otro, ser tan estúpido, tan irresponsable, tan pelotuda”, relató indignada.

En otra oportunidad, mostró su indignación al ver las imágenes de un acosador en la vía pública. “Lamentablemente estamos acostumbradas, desde chicas, a estas cosas. Nos ha pasado a todas”, dijo Lozano, visiblemente afectada por los videos. “Pero al ver las imágenes, te quedas”, agregó. “Está mal lo que voy a decir, pero lo cagaría a trompadas. Está mal, pero es una situación tan vieja”, reconoció.

