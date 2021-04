La furia de Maju Lozano por una fiesta clandestina que organizaron contagiados de COVID-19: “El nivel de estupidez es amplio”

La furía de Maju Lozano por una fiesta clandestina que organizaron contagiados de COVID-19

Altos de Chipión es una pequeña localidad cordobesa, de poco más de 1.500 habitantes, pero se convirtió en noticia a nivel nacional porque allí se organizó una fiesta clandestina poco habitual, porque se armó “la fiesta clandestina de los aislados”. Según relató el intendente Neris Garraza, hubo varias fiestas clandestinas con los aislados, siendo la primera el viernes pasado, con 20 concurrentes.

“Hubo una fiesta clandestina de entre 14 y 20 personas eso fue un viernes por la noche. Luego la dueña o la hija de la dueña aparece con algunos síntomas y entonces ¿qué se hizo? se hisopó y le da positivo y se aísla a todos los contactos”, contó el intendente, según publica La Voz de Córdoba. Pero no contentos de haber organizado una fiesta con un contagiado, que llevó a la cuarentena a todos los invitados, decidieron hacer otra fiesta, esta vez la de los “aislados”.

Este jueves, Maju Lozano y su equipo de Todas las tardes trataron el tema en el ciclo de El Nueve y la conductora no pudo contener su bronca al notar tanta irresponsabilidad. “Ojalá que hagan algo con esta gente. Puede colapsar el pueblo entero. No hay modo y es una locura lo que pasó”, expresó, mientras entrevistaba a un periodista cordobés. “El nivel de estupidez es amplio. Estamos en el medio de una pandemia y realmente debemos tener responsabilidad. No podemos seguir haciendo como si nada pasara” , agregó la conductora de El Nueve.

“Hay gente que ha perdido todo, sus familiares, su papá, su mamá, hermanos. Han perdido su trabajo, lo último que le quedaba por culpa de esta pandemia. Uno no puede tener tan poca empatía para con el otro, ser tan estúpido, tan irresponsable, tan pelotuda”, concluyó Maju Lozano.

En medio de la segunda ola de casos de coronavirus en el país, cada vez son más los famosos que están transitando o ya pasaron la enfermedad. En este último grupo se sitúa Maju Lozano, que obtuvo el alta médica en noviembre del año pasado, pero aún hoy padece secuelas. Así lo contó en su programa, donde en febrero reveló que no sólo todavía no sentía algunos olores, sino que algunos cree percibirlos. Todo surgió a raíz de una entrevista con el médico Guillermo Capuya, quien fue invitado para hablar sobre este tema.

El especialista destacó que una de las cosas que suelen tardar en recuperarse suele ser el olfato. “No lo tengo, no volvió, de hecho esta gente no se baña y yo ni me entero”, dijo en tono de broma, en referencia a sus colegas. Ya en tono serio, describió: “Tengo como... algunas cosas huelo y otras no. Por ejemplo, las flores, el café, no lo huelo, el alcohol y los perfumes tampoco, estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”.

En ese momento, el médico señaló: “Inclusive hay gente que tiene fantosmias, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida”. Aliviada por el diagnóstico, Lozano expresó que tiene este trastorno casi desconocido hasta el momento. “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté mirando porque me dijo que estaba loca, y cuando le dije que el agua tenía olor a yerba, en mi casa la gente se hace un lado, Joaquín se quería cambiar el nombre”, dijo entre risas. Y añadió: “No estoy loca, le quiero mandar un beso a mi psiquiatra también porque él estaba preocupadísimo, ¡no me suban la medicación, tengo fantosmia!”.

