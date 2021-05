La reacción de Natalie Pérez tras ser acusada de hacer playback en la apertura de ShowMatch

Natalie Pérez participó en la apertura musical de Showmatch - La Academia (Video: El Trece)

La apertura de Showmatch este lunes generó todo tipo de repercusiones, desde la conmovedora performance de Carolina Pampita Ardohain bailando tango embarazada hasta los cuestionamientos por los protocolos debido a la cantidad de gente que participó en ella. En esa línea, otra de las polémicas que se comentaron en las redes sociales fue la interpretación que hizo Natalie Pérez de la versión en español de Dance Monkey.

“Que diosa Natalie Perez, qué lástima que no sepa hacer playback”, “Qué horror el playback de Natalie Pérez”, “¿No era que Natalie Pérez no hacia playback?”, fueron algunas de las críticas que recibió a la actriz, que ahora está incursionando en la música. Incluso, muchos le recordaron a la ex protagonista de Las Estrellas cuando criticó a Lali Espósito por la misma razón.

“(A Lali) No la vi nunca más desde que terminamos (la tira Esperanza Mía). Creo que nadie del elenco se vio. Me mando mensajes con varios, pero con ella no. Además, hay cosas que no me gustan…”, había dicho tiempo atrás. Pero, al ser consultada sobre qué quiso decir con eso, contestó: “Habiendo tantas cosas importantes para hablar… Lo único que voy a decir es ‘no al playback’”. Ese comentario aún sigue siendo recordado por muchos de los fans de la ex Casi Ángeles, que ayer le retrucaron: “Natalie Pérez se trago sus propias palabras, al decir hace tiempo NO AL PLAYBACK para atacar a Lali”.

Atenta a este revuelo en las redes sociales, Pérez decidió publicar un video en su cuenta de Instagram, en donde se la ve cantando a capela la misma versión del tema que interpretó en el programa de Marcelo Tinelli. “Mi humilde versión de Villa Urquiza para el mundo ¡Gracias por los mensajes llenos de amor, se agradecen y mucho!”, escribió en el mismo posteo.

Natalie Pérez contestó las críticas a su supuesto playback con un contundente video

En sus stories, también le dejó un mensaje a sus casi 3 millones de seguidores. “Recién llego de ShowMatch, quería agradecer a todos por los mensajes, gracias a la producción que fue increíble. Espero que disfruten de este año de ShowMatch y La Academia”, expresó.

Además de la participación de Natalie, la apertura también contó con un súper musical con varios grupos de bailarines en el piso, un tango de Astor Piazzolla bailado por Pampita y la destacada presencia de María Becerra, quien interpretó un potpurrí de temas. Además, hubo un video con escenas de películas y un sketch con la participación de varios famosos. El corto se llamó El día del debut, duró casi 20 minutos y contó la historia de un Tinelli un tanto nervioso por su regreso a la televisión. Allí estuvieron Soledad Silveyra, Jey Mammón, Oscar Ruggeri, Laurita Fernández, Adrián Suar, Pablo Codevilla y el Puma Goity, entre otros. Además, se puso al aire el adelanto del reality de humor Politichef y el anuncio, y todavía la intriga, de lo que será La Academia, el certamen de talentos que será su gran apuesta para este año. Por último, hubo un cierre con un emotivo homenaje a los trabajadores de la salud.

El promedio de rating decretó un empate absoluto entre ShowMatch y Masterchef: 18,8 (ni una décima más, ni una décima menos) para ambos ciclos. 15,3 para Doctor Milagro, quien cedió en el mano a mano con Tinelli.

