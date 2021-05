Jey Mammón contó por qué Diego Boneta lo bloqueó en Whatsapp: “¡Es re susceptible!”

César Bordón en el programa de Jey Mammón, cuando contó que Diego Boneta lo bloqueó (Video: "Los Mammones" - América)

El éxito de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix hizo que el trabajo del argentino César Bordón, que interpreta a su manager en la ficción, fuera nuevamente reconocido a nivel internacional. En ese contexto es que el actor fue invitado a Los Mammones, el programa que Jey Mammón conduce todas las noches en América.

En una divertida charla, el conductor le contó a quien juega el rol de Hugo López en la serie que Diego Boneta, quien encarna al cantante mexicano, lo bloqueó de Whatsapp. “Para Boneta, ni agua: porque me bloqueó en el teléfono”, comenzó diciendo Jey, a lo que Bordón replicó: “Boneta es un sol, algo habrás hecho porque es un amor”, lo que dio paso a que el anfitrión explicara la situación.

“En la radio yo estoy con Gaby (Schultz) y Dalma Maradona, que pusieron como desafío cosas imposibles. Una fue hablar con Boneta, y como yo tenía el teléfono le mandé un mensaje, un poco fuera de lugar quizás. ´¿Qué hacés, Boneta?’. Me hice el amigo y bueno, block. Y ahora una productora le escribió: ’Soy del programa de Jey Mammón’, porque le querían pedir un saludo para vos y block”, explicó.

Diego Boneta y César Bordón durante la grabación de un episodio de la serie Luis Miguel (Foto: EFE / NETFLIX)

Al escuchar la anécdota, el actor intervino. “No fue cuál fue el caso, pero ‘Mammón´ es un tema particular en México”. Minutos más tarde, Jey le pidió al actor para que interceda con Boneta y le pidiera disculpas de su parte, algo que César se comprometió a hacer. Y luego, el ex Relatos Salvajes explicó en detalle por qué se podría haber enojado el protagonista de la serie de Luis Miguel. “´Mammón´ en México es tremendo”. “¡Ah, es por eso que está enojado! ¡Ahora entendí, es un insulto!”, dijo el conductor, que comentó: “Decile que está todo bien. ¡Órale, Boneta, está todo bien!”.

Luego, Bordón contó cuando, sin mala intención, le dijo al actor mexicano un insulto. “¿30 años cumplís? ¡Que hijo de p...!”, bromeó, y como él se lo quedó mirando, enseguida le aclaró que lo disculpe porque no había sido un insulto. “¡Es re susceptible Boneta, dale!”, lanzó Mammon. “Nosotros somos unos animales, no él susceptible”, lo excusó Bordón. “Desbloqueame, pinche güey”, pidió el conductor a cámara, entre risas.

Enemistados: Jey Mammón y Diego Boneta

En una reciente entrevista con Teleshow, Bordón se había referido a su relación con su colega: “Nos llevamos muy bien, somos amigos, nos hablamos. Diego es muy humilde y comprometido con el trabajo, así que tiene mucho interés de aprender y de oír a todo el mundo. Eso es un don que se lo he visto a otros grandes, que nunca creen que tienen todo sabido, sino que lo que tienen es una gran cantidad de dudas. Y bueno, he tenido la suerte de que en las escenas que nos han tocado, que son muchas y muy lindas, siempre pudimos pactar cosas, fuimos armando las escenas. Cosas que, además, cambiamos. Ahí nos dirigió Humberto Hinojosa y también Adrián Glumberg, que es un gran director. Tuvimos su aval, que es una cosa que uno no puede dar por sentada. A veces el director dice: “No, eso no me gusta, en este caso sí”. Pero eso no pasó”.

