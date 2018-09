—Sí, trato de mirar el medio vaso lleno: me alegra ver que estemos hablando de esto. No sé si antes esto se decía en televisión. Antes los sketches y las cosas que uno veía y que nos parecían normales, eran con la mujer en otro lugar. No está ni mal ni bien, era lo que era en ese momento. Más allá de que exista la violencia en redes y todavía la mujer no consiga cosas que ya deberíamos ir consiguiendo, qué bueno que lo estemos hablando, qué bueno fue el debate sobre la legalización del aborto, qué bueno que nos hayamos puesto al hombro todas esta situación y haber visto esa ola verde esperando que esta ley salga, y luchando por eso. Qué bueno fue ver gente con llegada al público, popular, actrices, músicos o gente que tiene la suerte de estar frente a una cámara para dar su opinión defendiendo eso desde un lugar de educación. Cuán importante me parece a mí decir esto porque mi vieja siempre me dijo de chica: "Vos podés decir lo que sea. Vos le podés decir lo que sea al presidente, no te sientas nunca menos que alguien, pero siempre con respeto, porque ahí se hace más válido tu comentario y tu opinión". Entonces cuán flúo se me hizo la gente que pudo defender algo con educación y que no lo defendió con educación, y que tuvo que acudir a la chicana y a la cosa fácil y al bardeo. Cuanto han bardeado a chicas jóvenes que iban con el pañuelo verde en la calle. ¿Con qué derecho? Al contrario, cuán emocionante era ver gente joven comprendiendo, escuchando, viendo. Yo a los 13 años no tuve esa posibilidad; la tengo ahora, a los 26. Sigo siendo joven, pero qué bueno que alguien de 13 años pueda comprender lo que está pasando y busque esos derechos. Hay que apoyar a esos chicos, no hay que chicanearlos.