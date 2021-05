Juana Viale contó qué le contestó Alberto Fernández cuando lo invitó al programa “La Noche de Mirtha Legrand”

Ya afianzada desde hace un tiempo en su programa “La Noche de Mirtha Legrand”, donde recibe todos los fines de semana a decenas de dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, Juana Viale reveló qué fue lo que le contestó el presidente Alberto Fernández cuando ella lo invitó a participar del ciclo.

“En la Mesa de Mirtha se sientan personalidades que siento que no tienen miedo, porque pueden decir lo que piensan. Hay otras personas que a veces creo que piensan que es mejor volar un poquito más bajo porque te pueden catalogar, condenar o insultar. Hay mucha gente que no quiere venir porque no quiere que le pregunten ciertas cosas”, comenzó explicando la conductora.

En el programa Una vuelta más, que se emite por TN, la actriz aseguró que “por supuesto sería muy interesante” poder entrevistar “al Presidente y también a (la Primera Dama) Fabiola (Yañez), porque estar al lado de ese hombre no debe ser nada fácil”.

“Yo le escribí el año pasado, me contestó y me dijo ‘estemos en contacto, habláramos más adelante’. Después le volví a escribir y no me contestó. Bueno, no sé, el silencio es como... Me encantaría tener un mano a mano con él, más después de toda esta gira que hizo”, recordó.

Juana Viale contó cómo fue la conversación con el Presidente

Además, también contó que su producción se comunicó con otros funcionarios nacionales de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero que por el momento no aceptaron la invitación porque “tienen una agenda complicada por ser Gobierno”.

“Pero también hay que ver si se animan. Por ahí no vienen porque no se animan. Le tendrán miedo a la persona que tienen enfrente”, comentó entre risas la conductora televisiva.

Sobre Cristina Kirchner, precisó: “Me gustaría mucho hablar de la postura que nosotros, los argentinos, le damos. El rol de vicepresidenta nunca tuvo tanto énfasis y me gustaría saber por qué se maneja en ese silencio. Yo creo que lo hace porque es una persona que tiene mucho carácter”.

En este sentido, destacó que “cuando ha ido a hablar con los jueces (en audiencias por las causas de corrupción en las que está involucrada), fue ella la que habló, la que señaló”, por lo que la calificó como alguien “que va midiendo la vara, dice lo que quiere y cuando quiere, hace silencio cuando quiere y responde lo que quiere”.

“Me parece que debe existir una mujer detrás de eso. Es una figura que ella tiene, toda esta Cristina que nosotros conocemos, me parece que también hay una mujer a la que se le murió un marido, que tuvo a una hija viviendo afuera por diferentes motivos”, agregó.

La conductora también reconoció que le gustaría entrevistar a Cristina Kirchner (Presidencia)

Por último, Viale volvió a defender las clases presenciales y recordó cuando fue a su programa el ministro de Educación, Nicolás Trotta: “Yo lo tuve el año pasado, cuando todavía no se sabía si iban a empezar. Dijo que habían empezado ya en algunas provincias, o en algunos pueblos, pero a mí me llamó más la atención las versiones que hay”, explicó.

Al respecto, destacó que el funcionario nacional aseguró en esa oportunidad “que no eran un foco de contagio las escuelas y, no una semana o días más tarde, sino un par de horas más tarde llegó el anuncio de que se cancelaban los colegios”.

“El ministro es padre también, entonces no sé cómo le pesará en su casa decirles a sus hijos ‘vamos a luchar para hacer todo lo posible para seguir’ y, unas horas después, decirles ‘bueno, no, nos quedamos acá'. No sé si el orgullo propio pesará o si simplemente hay que seguir al que está más alto”, agregó.

