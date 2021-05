Preocupación por la salud del Teto Medina: se negó a que le realizaran un control antidoping

Preocupación por el estado del Teto Medina (Los ángeles de la mañana - El Trece)

Hace una semana, Marcelo El Teto Medina brindó una entrevista televisiva después de permanecer mucho tiempo alejado de la exposición mediática. El conductor recibió en su domicilio a Silvestre, con quien realizó una entrevista que se emitió en Silvestre en la noche (por Canal 9 Salta) y habló de su nueva vida, a casi dos años de un escándalo en el que quedó involucrado después de que Mónica Fernández, quien fuera su pareja durante cinco años, lo denunciara en la Justicia por amenazas y violencia de género, abuso sexual y tenencia de armas de fuego.

Allí habló de su nueva vida, después de haber afrontado la denuncia de su ex pareja y de haber estado internado por “un cuadro de depresión mayor”: “Estoy en REC, un ciclo de archivo de Canal 9. El Nueve digitalizó toda su programación anterior y en la pagina del canal subimos esos programas de REC”, contó sobre su presente laboral, destacando que sigue vinculado al canal en el que trabajaba en 2019 cuando sucedieron los hechos que lo tuvieron en el centro de la polémica.

Pero también sorprendió al manifestar que se desempeñaba como operador socioterapéutico especialista en adicciones. “Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto”, agregó y detalló que su nuevo rol consiste en “organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia”: “Estoy muy entusiasmado con esto”, comentó durante la entrevista.

A las charlas no solo asisten los pacientes con algún tipo de adicciones -puede ser a las drogas, el alcohol, la comida o a otras sustancias-, sino también sus familiares, unos actores decisivos en el proceso de recuperación. “En los tratamientos, cuando hay un adicto en la familia los que están alrededor son fundamentales. Hay que buscar el problema para resolverlo. Y cuando uno comparte con el otro llega a esa respuesta mucho mejor, porque tal vez al otro le pasó lo mismo que a uno. Es muy sanador”, destacó Medina en diálogo con el cantante.

El testimonio del Teto Medina en Silvestre a la Noche (Canal 9 Salta)

Sin embargo, este miércoles Pía Shaw informó sobre la preocupación por una posible recaída del ex Videomatch. En Los ángeles de la mañana, la periodista hizo referencia a un incidente que habría ocurrido en un centro al que acuden famosos que han superado sus problemas o se encuentran en etapa de rehabilitación para contar sus experiencias con situaciones vinculadas a las adicciones. “Asisten Andrea Rincón, en su momento Gastón Pauls y también el Teto Medina”, señaló la panelista del ciclo de El Trece.

Según contó Pía, en el lugar “hay una especie de bolillero que si no te ven en una buena situación, te piden que te hagas un test. Es una especie de control antidoping”, graficó la periodista y procedió a contar el hecho: “Hace quince días hubo una situación particular: el Teto llegó para hacer una de estas charlas y no lo vieron en una muy buena situación. Amablemente desde el centro le pidieron hacerse este test, a lo cual él se negó, se enojó muchísimo y se retiró del lugar sin dar la charla”, relató.

Shaw comentó que es una práctica habitual dentro del centro de rehabilitación, por lo que llamó la atención la conducta de Medina. “Esto está confirmado por la gente que está en el lugar y todos los que estaban ahí. No es que vas todos los martes y te hacen el doping, te van siguiendo según cómo te ven. Lo vieron en una situación un poco rara, por eso le dicen que querían hacerle este test. El Teto finalmente se niega, se va enojado del establecimiento y se retira”, explicó la periodista.

