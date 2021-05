Jonatan Viale anunció que tiene coronavirus: permanecía aislado porque su esposa y sus dos hijos habían dado positivo

Jonatan Viale

Después de que su esposa e hijos dieran positivo de coronavirus, Jonatan Viale contó que el también está contagiado. El periodista -que se había hecho un primer test cuyo resultado había sido negativo- lo informó este jueves por la mañana a través de su cuenta de Twitter. “Finalmente anoche recibí la confirmación de que tengo COVID”, indicó y agregó que se encuentra aislado en tu hogar junto a su esposa, Micaela Krolovetzky, y sus hijos Romeo y Rafael.

“Todos la llevamos bien. Con síntomas leves. Pero el miedo está, por razones obvias”, continuó el conductor que hizo referencia a que hace poco más de un mes lamentó la muerte de su padre, Mauro Viale, días después de haber contraído coronavirus.

Jonatan también aprovechó la ocasión para agradecerle a Eduardo Feinmann por reemplazarlo en el ciclo que conduce por la pantalla de LN+ y a Lucas Morando por hacerlo en su programa de Radio Rivadavia. “Sé que lo hacen con mucho cariño y profesionalismo”, destacó sobre sus colegas.

Por su parte, hizo una especial mención para el pediatra Roberto Debbag, quien está siguiendo de cerca el caso de sus hijos. “Gracias por ayudarnos tanto. No sos solo un profesional de la hostia, sino también una gran persona”, escribió remarcando en mayúsculas las últimas dos palabras.

Jonatan Viale confirmó que tiene coronavirus

Días atrás, cuando Viale debió aislarse debido al cuadro de su esposa e hijos, Lucas Morando quedó al frente del ciclo radial Pan y Circo y explicó la ausencia del conductor: “Ayer dimos una explicación medio por el aire porque queríamos cuidar la intimidad de la familia de Jony, pero hay que decir que tiene a toda su familia con covid, sus hijos Rafa y Romeo y a Mica”.

“Él no tiene covid, le dio negativo el test pcr, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica está bien. Pero bueno, tener toda la familia con covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho”, indicó sobre el primer resultado que había obtenido.

Por su parte, hizo referencia a que el contagio de la familia Viale se dio justo cuando se cumplió un mes de la muerte de Mauro: “Obviamente, todo esto revuelve las cosas que pasaron hace exactamente un mes. Hoy se cumple un mes del fallecimiento de Mauro, lo cual hace que todo sea mucho más difícil, vuelven miedos... Y esto lo pone en una situación de extremadamente preocupación por su familia: Jony está incómodo, inquieto, pero son cosas que pasan, es totalmente normal. Le vamos a hacer el aguante hasta que se recupere y estén todos bien”, afirmaba Morando, quien continuará frente al ciclo de Radio Rivadavia hasta que Jonatan reciba el alta epidemiológica y pueda retomar sus actividades.

El emotivo posteo de Jonatan Viale sobre su papá

