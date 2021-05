Jonatan Viale está aislado y su familia tiene coronavirus

Jonatan Viale tiene a su familia con coronavirus: su mujer Micaela Krolovetzky y sus hijos Romeo y Rafael dieron positivo (Foto: Instagram Jonatan Viale)

La segunda ola de coronavirus avanza implacable sobre la Argentina y por estos días se está viendo afectada la familia de Jonatan Viale. Si bien el periodista se hizo un testeo y le dio negativo, tanto su mujer Micaela Krolovetzky, como sus hijos Romeo y Rafael, dieron positivo. Por este motivo, toda la familia permanece aislada.

Lo contó este martes por la tarde el periodista Lucas Morando, quien reemplaza a Viale en la conducción del programa radial Pan y Circo (Radio Rivadavia): “Ayer dimos una explicación medio por el aire porque queríamos cuidar la intimidad de la familia de Jony, pero hay que decir que tiene a toda su familia con covid, sus hijos Rafa y Romeo y a Mica”, anunció Morando.

“Él no tiene covid, le dio negativo el test pcr, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica está bien. Pero bueno, tener toda la familia con covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho”, agregó.

La noticia se conoce exactamente cuando se está cumpliendo un mes de la muerte de Mauro Viale, papá de Jonatan, por covid. “ Obviamente, todo esto revuelve las cosas que pasaron hace exactamente un mes. Hoy se cumple un mes del fallecimiento de Mauro, lo cual hace que todo sea mucho más difícil, vuelven miedos... Y esto lo pone en una situación de extremadamente preocupación por su familia: Jony está incómodo, inquieto, pero son cosas que pasan, es totalmente normal. Le vamos a hacer el aguante hasta que se recupere y estén todos bien”, cerró Morando.

Mauro Viale falleció el domingo 11 de abril a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos

Mauro Viale falleció el domingo 11 de abril a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, al que había ingresado un día antes por un cuadro severo de coronavirus, y 48 horas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. A las pocas horas su salud empeoró por un cuadro de neumonía bilateral, del que no lograría salir.

Tras el fallecimiento de su padre, Jonatan estuvo una semana ausente de su programa y cuando volvió, manifestó sus sentimientos al respecto: “Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso...”, comenzó diciendo en el pase con Baby Etchecopar. “Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia... Yo quiero decir gracias a las autoridades de la radio porque bancaron un montón. Vi todo, no contestaba porque no podía. Contesté lo que pude contestar, pero gracias. Gracias a la gente de América, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá. No quiero empezar a nombrar porque es impresionante”, dijo.

También dedicó un espacio a contar cómo se encuentra su familia: “Mi mamá está ahí, como puede. Creo que no cayo todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva”.

Mauro Viale con sus nietos Romeo y Rafael, hijos de Jonatan Viale

Y también agregó: “Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: ´Maradona’. ‘¿Qué cosa, mi amor?´, le contesto. ‘¿Maradona jugó en River?´. ‘No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso. Y me partió”. Y agregó: “No sé qué pasó en la última semana, pero (a mi papá) lo siento todo el tiempo”.

