La respuesta de Torry Palenzuela a Adriana Aguirre, quien dijo que le iba a iniciar una demanda laboral

Torry Palenzuela salió al cruce de las declaraciones de Adriana Aguirre

En los últimos días, Adriana Aguirre volvió a aparecer en los medios para contar las secuelas que aún tiene de la grave caída que sufrió el 25 de enero mientras estaba en plena función en el Teatro La Campana de Mar del Plata. “Estaba bailando y me caí sentada hacia atrás, las bailarinas me tuvieron que levantar del escenario”, reveló en diálogo con este medio la semana pasada.

En esa línea, indicó que iniciará una demanda al dueño del complejo teatral. “Lo primero es recuperar mi salud, pero tengo dos abogados que ya le mandaron el 13 de marzo al señor Torry el primero de tres telegramas reclamándole la ART para pagar todos los gastos de mi accidente laboral y mi contrato en blanco, cosa que no respondió. Le mandamos también a su domicilio fiscal, a donde vive y no respondió absolutamente nada”, señaló. Y amplió: “Averiguamos por otro lado que no tiene ART y por supuesto Actores nos dijo que no presentó ningún contrato laboral en blanco. Obviamente va a haber una demanda laboral porque fue un accidente de trabajo y amerita, hay testigos de eso que a través de Instagram se ofrecieron a declarar”.

En esa línea, la ex de Ricardo García se había manifestado al respecto en el programa Vino para vos, que conduce Tomás Dente por KZO. “Tuve que terminar en un juicio laboral, lamentablemente. Esperé más de un mes una llamada, un mensaje de voz de Torry, que fue quien me contrató en las últimas tres temporadas”, comenzó contando Adriana. Y mostró cómo quedó afectada su pierna: “Así tengo la pierna ahora. Desde el 25 de enero que vengo sufriendo esto, es muy largo. Encima los coágulos sanguíneos se infectan. Y ahora hay que esperar que pase la infección para reanudar la kinesiología. Estoy muy dolida”, dijo.

Adriana Aguirre mostró cómo quedó su pierna tras el accidente en una obra de teatro ("Vino para vos" - KZO)

Asimismo, enfatizó sentirse decepcionada de Torry: “¿Sabés lo que es esperar un mes de quien vos confiabas que era tu empresario y hasta podía ser, no te digo amigo, pero una persona cercana con la cual podía contar, y que no haga un llamado telefónico, un audio de voz? Me sentí muy dolida, físicamente por el golpe en sí, se me destruyeron los glúteos, hubo que operarme de urgencia”, contó Aguirre.

En este contexto, Teleshow fue a buscar la palabra del empresario, quien contradijo sus declaraciones. “La señora Adriana Aguirre está en todo su derecho. Ella dijo que me mandó como catorce telegramas, pero yo no recibí ninguno en mi domicilio, sino le hubiese respondido. Me invitaron a ir a programas, pero no voy a contestar”, sentenció.

Por otra parte, agregó que no entiende la actitud en los últimos días de la actriz, con quien tenía una buena relación. “Lo último que tengo con ella es que me dijo ´muchas gracias por todo, me estoy yendo a Buenos Aires, estoy muy contenta, si me necesitás para marzo, disponés de mi trabajo´. Y yo le conté que estaba armando algo en San Luis y me dijo que cuente con ella. Después apareció con toda esta catarata de cuestiones y me estoy enterando por los medios, nadie me ha dicho nada. Es más, tengo capturas en las que le pregunto cómo está con fecha de mediados de marzo, principios de abril”.

