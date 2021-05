Dalma Maradona entrevistó a Diego Boneta y comparó a Luis Miguel con el 10: “Hay bastantes similitudes entre los dos”

Dalma Maradona entrevistó a Diego Boneta

La serie de Luis Miguel que emite Netflix sigue generando fascinación por el cantante en todo el mundo. Pero también por el actor que lo interpreta en su adultez, el mexicano Diego Boneta, quien se puso en la piel del “Sol de México” con una actuación bastante lograda. Entre las múltiples fanáticas de la serie y de Boneta se encuentra Dalma Maradona, quién en su nuevo rol de co conductora radial para el envío Un día perfecto (Metro 95.1) aceptó el desafío de lograr una entrevista con el actor.

Y este miércoles por la tarde lo logró, situación que aprovechó para darle rienda suelto a su fanatismo, sin filtros ni vergüenzas: “Diego Boneta, ¿sos vos?”, preguntó Dalma en cuanto le avisaron que estaba listo el enlace telefónico. “Claro que sí”, respondió Boneta y antes de que terminara la frase, se escuchó un grito eufórico de Dalma y de sus compañeros, Nicolás Cayetano Cajg, Julieta Cayetina Cajg y Gabriel Schultz. “Nunca tuve tantos nervios en mi vida”, le expresó Dalma. “Supe lo del desafío, muchos pajaritos me comentaron que querías platicar conmigo y aquí estoy”, dijo Boneta entre el ruido, e incluso le mandó a la producción del programa una foto suya mientras hacía la entrevista.

“Argentina tiene un lugar tan especial en mi corazón por todo el cariño y el apoyo que le han dado a esta serie”, expresó Boneta y le mandó un saludo a los fans argentinos de la serie. “Yo no voy a parar de agradecerte durante toda la conversación y quiero preguntarte qué sentís de que te digan que vos te pareces más a Luis Miguel que Luis Miguel mismo”, disparó Dalma, lo que le provocó una carcajada a Boneta. “Mira, eso me hace el día porque realmente fueron cuatro años y medio metido en este proyecto. No solo como actor, sino como cantante y como productor también. Es el primer proyecto que produzco y en el que estoy tan involucrado en algo. Es una sorpresa enorme porque no nos esperábamos este éxito”, dijo Boneta.

La emoción de Dalma Maradona al comunicarse con Diego Boneta (Video: Instagram @diaperfecto951)

Luego, Cayetano trajo a colación una comparación que Boneta había hecho en otra entrevista entre Diego Maradona y Luis Miguel. Boneta dijo: “Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tu, y sí se me hace que hay bastantes similitudes entre Diego y Luis Miguel. Esto lo hablábamos mucho con César Bordón (actor argentino que en la serie interpreta a Hugo López, manager histórico del cantante).“ Sí, la locura que generaban, un poco ”, subrayó Dalma, a lo que Boneta asintió.

“Yo no vengo de una familia de la farándula o de artistas. Mis padres son ingenieros y tengo la gran fortuna de seguir muy cercano a ellos. Desde que empecé a los 11 años, mi mamá me lo bajaba a chanclazos. Siento un aprecio enorme por este momento. (...) Llevo varios años en esto y sé que es una carrera en la que no te puede ir bien y que no te pidan fotos. Eso no existe, entonces es algo que he aceptado “, dijo respecto a una pregunta sobre la actual explosión de fama que está experimentando.

Por último, Boneta recordó que en el comienzo de su carrera en los medios, en un casting para un programa de televisión eligió cantar un clásico de Luis Miguel. “Inicié en un curso de canto a los 11 años y la primera canción que canté al azar fue “La chica del bikini azul”. A raíz de eso, salieron varias notas en los periódicos titulando: ‘El nuevo Luis Miguel’”, dijo el actor. Sin embargo, aclaró que su papel en la serie no se trata “de un trabajo de imitación. Es convertirme en Luis Miguel. Al final de la primera temporada hablaba como él sin darme cuenta”, cerró.

