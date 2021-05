Adriana Aguirre mostró cómo quedó tras el accidente en una obra de teatro: “Se me destruyeron los glúteos”

Adriana Aguirre mostró cómo quedó su pierna tras el accidente en una obra de teatro

El 25 de enero, Adriana Aguirre sufrió una grave caída mientras estaba en plena función en el Teatro La Campana de Mar del Plata. “Estaba bailando y me caí sentada hacia atrás, las bailarinas me tuvieron que levantar del escenario”, reveló. Ahora, la actriz volvió a referirse del tema en entrevista con Tomás Dente para Vino para vos (KZO) y también mostró cómo está su pierna, que quedó severamente afectada tras el golpe.

“Tuve que terminar en un juicio laboral, lamentablemente. Esperé más de un mes una llamada, un mensaje de voz de Torry, que fue quien me contrató en las últimas tres temporadas”, comenzó contando Adriana. Y mostró cómo quedó afectada su pierna: “Así tengo la pierna ahora. Desde el 25 de enero que vengo sufriendo esto, es muy largo. Encima los coágulos sanguíneos se infectan. Y ahora hay que esperar que pase la infección para reanudar la kinesiología. Estoy muy dolida”, dijo.

Asimismo, enfatizó sentirse decepcionada de Torry: “¿Sabés lo que es esperar un mes de quien vos confiabas que era tu empresario y hasta podía ser, no te digo amigo, pero una persona cercana con la cual podía contar, y que no haga un llamado telefónico, un audio de voz? Me sentí muy dolida, físicamente por el golpe en sí, se me destruyeron los glúteos, hubo que operarme de urgencia”, contó Aguirre.

“Lo que ocurrió fue una tendinitis en el lateral izquierdo de la parte de afuera y eso originó líquido inflamatorio, que se mezcló con sangre y provocó hematoma laminal. Lo mismo que tenía en el gluteo, pero en ese caso fue drenado. Acá no se podía operar porque estaba muy pegado al músculo”, contó Adriana.

“Al margen del dolor físico que he pasado todo este tiempo, el dolor moral, el daño moral es algo tremendo... Es una cicatriz que me va a durar toda mi vida, me dijo mi psicólogo. Como puede ser que haya sido tan inhumano, cómo puede ser que no me haya socorrido. Torry dice que ayuda a los actores y la que trabajó y dio todo arriba de un escenario durante tres temporadas, que fui yo, a mí no me ayudó. A quien debería ayudar, no ayuda”, puntualizó.

Luego, Adriana volvió a recordar el fatídico momento de su accidente: “Estaba en zapatillas vestida de Maradona. Agarré un tablón desprendido, o un agujero en el escenario, con la zapatilla, yendo para atrás, al mejor estilo Sergio Denis. O sea que caí en peso muerto, que se duplica. Peso 50 kilos, al caer pesé 100. Caí sobre los glúteos y coloqué las manos para que no se me golpeé la columna ni la cabeza. Pero la pierna se abrió y pega a este tendón, que es el que produjo la tendinitis y el líquido inflamatorio que genera, al mezclarse con la sangre, los coágulos laminares, que están adheridos. Los de los glúteos se drenaron en la operación, pero los de la pierna no”, dijo.

Luego, Aguirre contó que la recuperación demandará varios meses más y que, con suerte, el verano que viene podrá estar nuevamente sobre las tablas.

“Torry nunca más me habló, está desaparecido. Me siento sola, como un perro cuando lo tiran al medio del campo. Es insólita la falta de cariño, la falta de humanidad, la falta de cariño a mi figura artística”, insistió Adriana con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, sumamente conmovida. “El cuerpo no se recupera porque fue un accidente muy grave”, cerró.

