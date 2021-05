Wanda Nara lanzó una línea de cosméticos y compite con su hermana Zaira

Wanda Nara lanzó Wanda Nara Cosmetics y Zaira Nara tiene Zaira Beauty (Foto: @wanda_icardi y @zairanara)

“Tengo una base que es como un filtro de Instagram. Lo que todas queremos”, aseguró Wanda Nara a través de un vivo en su cuenta de Instagram para lanzar la preventa exclusiva de Wanda Nara Cosmetics, su línea de maquillajes. Entonces mostró uno a uno los productos: lipsticks de diferentes colores, corrector de ojeras, iluminador, máscara de pestañas y sombras. “Tienen tres y seis cuotas sin interés. ¡En pesos! Más no puedo hacer… Hice todo lo posible para que sean súper accesibles. Vayan ya a comprar”, alentó a sus seguidores la modelo y empresaria. ¿El detalle? No es la primera de las hermanas Nara que tiene una línea de maquillajes. Hace dos años que Zaira Nara tiene Zaira Beauty.

Wanda Nara hizo su lanzamiento el miércoles (Foto: @wanda_icardi)

“La rutina de maquillaje y el cuidado de mi piel son parte de mi día a día, y hoy poder tener mi propia marca de Beauty es un sueño hecho realidad. Estoy feliz de ser la primer celebrity argentina en lanzar su propia marca de Beauty y formar parte de un proyecto tan grande. Zaira Beauty no solo lleva mi nombre y mi imagen; son meses de trabajo en equipo, de involucrarme en el proceso, en cada detalle, elegir colores, texturas, envases y diseños”, asegura la menor de las Nara en la página desde donde se pueden comprar los productos y que ella suele promocionar en Instagram.

Hace dos años que Zaira tiene sus maquillajes (Foto: @zairanara)

“No puedo estar más felizzz. Después de tantos meses de probar y crear para ustedes, llega el día! Espero que les gusten tanto como a mi. Estoy feliz de apostar en mi país, aunque sean tiempos difíciles lo haría una y otra vez”, apunta en tanto Wanda desde su cuenta de Instagram, sobre los productos que se fabrican en nuestro país pero que en la página web que funciona como plataforma de venta tienen precio en euros.

¿Cómo reaccionó Zaira al lanzamiento de Wanda? Con bombos y platillos. La modelo y conductora no solo celebró sino que también anticipó cada instancia del lanzamiento de Wanda. Claro que la mayor de las hermanas agradeció y se mostró contenta por los comentarios de su hermana más chica. Entonces, al menos desde la redes sociales, todo parecería estar bien entre ellas... Y la mamá de Malaika y Viggo von Plessen no parecería estar enojada con la madre de Valentino, Constantino, Benedicto López y Francesca e Isabella Icardi. A Zaira no parecería molestarle que Wanda, pudiendo lanzar lo que quisiera –perfumes, indumentaria o de cremas–, haya optado por una línea de cosméticos, al igual que ella. No parecería estar enojada, al menos desde la lente de las redes sociales…

En redes sociales Zaira Nara apoyó a Wanda Icardi (Foto: @zairanara)

Instalada en una mega casa en Paris dónde Mauro Icardi integra el equipo del PSG, la última Navidad, Wanda Nara viajó a la Argentina para reencontrarse con su círculo más intimo, que incluye por supuesto a Zaira y a su madre Nora Colosimo. En aquella oportunidad, la mayor además voló al Sur para pasar unos días en el campo de Jakob von Plessen –su cuñado– que queda a las afueras de San Martín de los Andes. “En el país mas hermoso, recorriendo los lugares más increíbles que tiene Argentina y viviendo las vacaciones preferidas de mis hijos, naturaleza y familia”, escribió la señora de Icardi en aquella oportunidad en el epígrafe de una de las fotos, con emojis de árboles, vacas, caballos y ovejas.

Pero hubo más. “Una hermana es un trocito de niñez que nunca perdemos”, apuntó en un retrato junto a Zaira cuando el proyecto de hacer su propia línea de cosméticos ya estaba en marcha. Y en las fotos campestres que ambas subieron a sus cuentas de Instagram queda expuesta la excelente relación que parecen tener los concuñados Mauro y Jakob. El tiempo dirá si esta competencia empresarial en el mercado del maquillaje no trae problemas entre ellas.

SEGUIR LEYENDO: