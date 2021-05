Fede Bal: “Me enfermé, y por el tratamiento y mi descuido engordé casi 20 kilos”

Fede Bal, en pleno entrenamiento con su personal trainer (Video: Instagram)

El 2020 no fue un año fácil para Fede Bal. Justo antes de que comenzara la cuarentena obligatoria, el actor sorprendió a todos al anunciar que tenía cáncer en el intestino. “Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopia y una endoscopia, que habían salido mal. El resultado fue negativo. Me encontraron 10 pólipos que me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia llegó el sábado a la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días”, contó.

Afortunadamente, el actor pudo salir adelante y en julio reveló que pudo derrotar la enfermedad. “¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE”, publicó.

Lo cierto es que para superar la enfermedad, el hijo de Carmen Barbieri tuvo que afrontar un extenso tratamiento. Hoy, a casi diez meses de su recuperación, contó cómo está haciendo volver a su peso. “Me enferme, me relaje y engorde por el tratamiento y mi descuido casi 20 kg. Ya no más. Día 25 de este entrenamiento a cargo de Federico Devesa y ya los cambios se empiezan a notar. Preparándome para algo grande que se viene, con más de 5 kg menos me siento más sano, feliz y por sobre todo volviendo a quererme; y a verme bien. Esfuerzo, constancia y levantándome 6 am de lunes a viernes, sin excusas”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un video en donde se lo ve entrenando con su personal trainer. En dicho posteo, recibió el mensaje de aliento de miles de seguidores, y entre ellos, los de varios de sus colegas como Nicolás Francella, Gastón Dalmau y Mica Vázquez.

El pasado 4 de febrero, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, Fede quiso dejarle a sus seguidores un profundo mensaje: “Hoy, en el día mundial del cancer, solo paso para abrazar a los que lo ganaron, a los que la están luchando, y a los que se cuidan y se hacen estudios. Un estudio a tiempo te salva la vida. Escucha a tu cuerpo, confía en la medicina, y siempre, pero siempre, visualízate SANO”, escribió en su cuenta de Twitter.

Fede Bal habló sobre la importancia de hacerse estudios (Foto: Twitter)

En el plano sentimental, el actual host digital de Masterchef Celebrity 2 está soltero, luego de que en marzo se conociera su ruptura de Sofía Aldrey. “Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sólo pensamos que es la mejor decisión”, dijo en aquél entonces. Sin embargo, dejó en claro que no la estaba pasando nada bien frente a esta situación. “Estoy muy triste, muy angustiado”, reconoció el actor. Sofía, por su parte, respondió la consulta de este medio sobre la veracidad de los rumores que daban cuenta de separación diciendo: “Sí, sí, es así”.

Incluso, fue su entonces pareja quien estuvo firme a su lado durante la enfermedad, hasta que logró superarla y pudo volver al trabajo. Pero, en los últimos tiempos, su preocupación tuvo que ver con el estado de salud de su madre, quien debió ser internada por una complicación derivada del COVID-19 en la terapia intensiva de la Clínica Zabala. Afortunadamente, la capocómica se recuperó y hoy disfruta su presente laboral en el reality gastronómico de Telefe.

