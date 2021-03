Fede Bal confirmó su separación de Sofía Aldrey: “Estoy muy triste y angustiado”

Fede Bal junto a Sofía Aldrey (Foto: Instagram @sofialdrey)

Parecía una de esas relaciones destinadas a perdurar en el tiempo. Sin embargo, a un año y dos meses de haber blanqueado su noviazgo con Sofía Aldrey, Fede Bal le confirmó su ruptura a Teleshow. “Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sólo pensamos que es la mejor decisión”, dijo el actual host digital de Masterchef Celebrity 2.

Sin embargo, pese a no estar dispuesto a explayarse sobre los motivos que lo llevaron a ponerle fin a su noviazgo, el hijo de Carmen Barbieri dejó en claro que no la estaba pasando nada bien frente a esta situación. “Estoy muy triste, muy angustiado”, reconoció el actor. Sofía, por su parte, respondió la consulta de este medio sobre la veracidad de los rumores que daban cuenta de separación diciendo: “Sí, sí, es así”.

La relación entre Fede y Aldrey había comenzado a deteriorarse al fines del año pasado, cuando en Los ángeles de la mañana difundieron un audio en el que el actor invitaba al Polaco, su ex compañero en el certamen de gastronomía, a ir a una fiesta en su casa. “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, se escuchaba que le decía al cantante.

No obstante, frente a las consultas sobre una crisis de pareja, Fede insistió en asegurar que su relación marchaba viento en popa. Sin ir más lejos, hace unos días, ofreció una entrevista para El Espectador, que se emite por CNN Radio, y dijo: “Estamos bien y seguimos juntos con Sofía. No vivimos juntos. Ella es muy buena cocinera y ahora yo también”. Finalmente, fue joven marplatense la que decidió que ya era hora de comunicar la verdad. Y Bal no tuvo más remedio que admitir que la historia se había terminado.

El último año no fue nada fácil para el actor. En marzo de 2020, le detectaron un cáncer de intestino contra el que tuvo que luchar durante varios meses. Y, en todo ese tiempo, Sofía estuvo firme a su lado. Hasta que logró superarlo y pudo volver al trabajo. Pero, en los últimos tiempos, su preocupación tuvo que ver con el estado de salud de su madre, quien debió ser internada por una complicación derivada del COVID-19 en la terapia intensiva de la Clínica Zabala, de dónde ya recibió el alta para continuar con su recuperación en su casa.

Fede Bal renunció a Mentiras Inteligentes

Bal, que estaba reemplazando a Carmen como participante de Masterchef hasta tanto ella pudiera incorporarse a las grabaciones, decidió renunciar a este puesto el fin de semana pasado. Y, este domingo, sorprendió al anunciar en su cuenta de Twitter que había decidido bajarse también de Mentiras Inteligentes, la obra que protagonizaba junto a Arnaldo André, Marta Gonzáelez y Lula Rosenthal en el teatro Lola Membrives.

“Los motivos tienen que ver con que, actualmente, en el marco de la pandemia que nos toca transitar, se vuelve bastante complejo convivir con varios trabajos a la vez. En lo que va del último mes tuve que aislarme preventivamente en dos oportunidades por haber tenido contacto con dos casos positivos de compañeros de Telefe, lo cual llevó inevitablemente a tener que alterar sobre la hora el desarrollo normal de las funciones”, explicó en un comunicado.

Y agregó: “Agradezco profundamente a Alberto Raimundo, a mis compañeros Arnaldo, Marta, Lula y a todo el gran equipo de Mentiras Inteligentes con quienes compartí momentos hermosos, quienes siempre tuvieron la mejor predisposición para solucionar cualquier situación que se presentaba, con cariño, con afecto, conteniendo y acompañándonos como un gran grupo de compañeros que es lo que somos”.

