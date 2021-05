Laurita Fernández está separada de Nicolás Cabré: ¿qué pasará con la casa que estaban remodelando?

Laurita Fernández estuvo tres años en pareja con Nicolás Cabré (Foto: @holasoylaurita)

“La casa que tenían ya no es de los dos. Hace tiempo de esto y no tiene que ver con la separación. Ahora es de Laura”, aseguró Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, por El Trece. Lo contó a través de un móvil, desde Miami, a dónde fue a vacunarse. Y lo dijo después de hablar con Laurita Fernández, que el lunes por la noche había confirmado en su cuenta de Instagram que está separada de Nicolás Cabré, quien fuera su novio durante tres años.

“Lo habían decidido así, porque Nico ya tenía otra casa. Habían comprado esta para que sea casa familiar. Ahí iba la hija de Nicolás a compartir tiempo con su papá y con Laura. Y querían tener una casa en común”, agregó el conductor que en su momento compartió el jurado de Bailando por un Sueño con la bailarina y siempre tuvo una relación cercana.

Ángel de Brito habló del futuro de la casa que Laurita Fernández remodelaba para vivir con Nicolás Cabré (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Según trascendió, la casa de 200 metros cuadrados construidos está en el country Haras del Pilar, a la altura del kilomómetro 46 de la autopista Panamericana, en el partido que tiene el mismo nombre del club de campo, en Zona Norte. Tiene un gran living, cocina, tres dormitorios en la planta alta y playroom. Cuenta con galería, gran jardín con pileta y parrilla.

“Quiero compartir con ustedes este proceso que me reee entusiasma y es muy importante para mi! A cada rincón le pondré todo mi amor (si no me dedicaba al arte, siempre quise ser arquitecta, es mi profesión frustrada. Acá, eligiendo la cocina, después de ver muchas opciones, una mas linda que otra, y varias visitas, me decidí!!! (Soy muuuuy indecisa en esto). Lo bueno de cocinar poco y nada es que siempre va a estar linda e impecable”, había posteado Laurita en marzo, mientras compraba mármoles para la casa.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré en pleno proceso de compra para remodelar (Foto: @holasoylaurita)

“Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, había Laura el lunes por la noche en sus stories ante la inquietud de uno de sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram. Fue después de que notaran que no había subido fotos con su novio, ni nuevas postales de la renovación del hogar que tenían planeado compartir. “¿Estás enamorada?”, fue otra de las preguntas que le hicieron. “De la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener”, contestó la bailarina, que en breve debutará en la conducción de El club de las divorciadas, programa para las tardes en El Trece. Además, informó que terminó de grabar Granizo, una ficción para Netflix bajo la dirección de Marcos Carnevale y en la que compartirá elenco con Guillermo Francella. Como si fuera poco, formará parte de la apertura de Showmatch.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en el musical Sugar como protagonistas y para engalanar la oferta teatral de la calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre él, poco después de confirmar que estaba separada de Federico Bal, a quien había tenido como compañero en Bailando por un Sueño.

Laurita Fernández firmó con Kuarzo para conducir un programa sobre mujeres divorciadas

La primera gran crisis llegó a mediados de 2020. Ella regresó a su departamento de soltera y luego confirmó la separación. “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, reflexionó Laura en su momento. ¿Qué pasará esta vez? Aún no hay certezas. Pero todo indica que la separación es un hecho.

SEGUIR LEYENDO: