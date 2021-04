Rocío Quiroz y su novio protagonizaron un escándalo en una farmacia: “Nos robaron el celular y no nos quieren dar las cámaras”

El escándalo de Rocío Quiroz y su pareja en una farmacia (Instagram: @quiroz.rocio)

En la tarde del jueves, la cantante Rocío Quiroz y Eduardo Etchebere, su futuro marido y madre de su hija se vieron involucrados en un escándalo en un comercio que terminó en la comisaría. Según relató Quiroz, su pareja y representante se acercó a una farmacia ubicada en Lavalle al 900, pleno microcentro porteño, para comprar unos pañales para Alma, la hija de ambos. Al acercarse a la zona de cajas, el hombre apoyó por un instante el teléfono en una repisa. Pagó y se retiró del comercio. Cuando se dio cuenta del olvido, regresó en busca de su celular, pero ya no estaba donde lo había dejado. Y ahí empezó el escándalo

En su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 800 mil seguidores, la cantante compartió un video del momento en el que ella y su pareja se acercaron al comercio para pedir explicaciones y exigir la devolución del teléfono. Con su voz relatando en off, comienza con un paneo del local hasta llegar al sitio del incidente. “Dejó el celular ahí donde estamos viendo, se lo roban y nadie vio nada”, denunció.

Mientras hablaba, la cantante mostraba los techos del local en el que se veían al menos tres cámaras de seguridad enfocando directamente a la zona de cajas. “Estamos pidiendo las cámaras porque el que robó seguramente anda robando por el centro”, señaló y apuntó contra una persona a quien señaló como “el dueño”; pero en realidad se trataría del gerente. “Creo que se llama Alejandro. Es un maleducado, malhablado. Nadie te da una respuesta”, continuó con un tono cada vez elevado, mientras registraba panorámicas del local.

Eduardo Etchepare y Rocío Quiroz (@etchepareeduu)

“En pleno capital, pleno centro y nadie hace nada. No nos quieren dar las cámaras porque dicen que tenemos que hacer la denuncia, todo el quilombo que ustedes ya saben de este país”, continuó transmitiendo cada vez más enojo. “La persona que me robó el teléfono tiene 48 horas para devolverlo porque tengo fotos de mi nena cuando apena nació. Hago este video porque tengo una bronca. No me dan las cámaras porque tengo que hacer la denuncia. Que muestren las grabaciones. La que lo atendió no está, desapareció. Hicimos una compra de 7 mil pesos y no nos quieren dar las cámaras”.

Para conseguir las filmaciones, Rocío y Eduardo se dirigieron a la comisaría comunal 1°, donde los hechos tomaron otro rumbo, ya que saltó una causa por una riña callejera que había protagonizado el hombre hace unos años. En un mensaje emitido en Los ángeles de la mañana, el representante dio su versión de lo que ocurrió en la dependencia policial: “Hicimos la denuncia, las cámaras las vieron, saben quién fue: una mujer de 40 años, conocida de ellos, la cordobesa le decían. Es una rastrera de Florida y Lavalle”, señaló el representante.

Pero allí no terminó todo, porque a la hora de ingresar su nombre en la base de datos de la policía, saltó un pedido de captura que tenía Eduardo por un hecho ocurrido en Chascomús, donde reside la pareja. “Yo les expliqué que tuve una causa abierta por rebeldía, porque no me presentaba a declarar por una pelea que tuve en la calle”, señaló, y explicó el motivo de la causa. “No me presentaba porque las notificaciones llegaban al domicilio que tengo en mi documento nacional de identidad. Al no vivir más en ese domicilio, no me enteraba que me notificaban”, señaló Etchepare que agregó que está “recontra archivada esa causa. Como eso es provincia y esto es capital, le salió que la causa está abierta. Presenté el archivo que la causa está archivada y no pasó nada, al contrario. Siempre me trataron con la mejor”, cerró.

