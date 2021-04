Karina Gao fue mamá tres meses después de haber estado en coma por coronavirus: el bebé nació el mismo día que sus hermanos gemelos

Karina Gao

“Hola tíos virtuales de la comunidad. Soy Teo, alias #Bebu3 y ya estoy listo para revolucionarle los días a mis papis”.

Karina Gao eligió una divertida forma de anunciar el nacimiento de su tercer hijo. La cocinera de Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe, publicó la feliz noticia en su cuenta de Instagram, en donde compartió una foto de su hijo durmiendo, envuelto en sábanas y con un gorrito blanco de lana.

En el posteo también relató cómo fue la llegada de Teo, que nació el mismo día en que los gemelos Simón y Benjamín cumplieron cinco años. “Hoy es el mejor día. Teo decidió no perderse la festichola”, escribió Karina desde el Sanatonio Otamendi, en donde dio a luz a su bebé, horas después de haber celebrado el cumpleaños de sus hijos.

“Estamos muy bien. Yo, dolorida, así que descansando. Estoy totalmente embobada con este bebé de 2,800 kg. Y está con nosotros en la habitación. Es la primera vez que tengo a un bebé conmigo, así que no se imaginan la emoción”, celebró la cocinera que está casada con el francés Dominique Croce.

La cocinera presentó a su hijo con un tierno posteo en su Instagram

“Mañana les hablo. Tengo que descansar un poco”, prometió a última hora de ayer y este viernes cumplió con su palabra al detallar cómo fue el parto de su hijo, que nació mientras sonaba “Wonderful Tonight”, de Eric Clapton. “Fue realmente un placer este parto: muchísima paz y super respetado”.

Luego de haber descansado como le indicaron los médicos, Karina -que, según explicó, todavía no le permiten hablar- tomó su teléfono, buscó la aplicación Instagram y escribió un emotivo texto. Allí, indicó que tanto ella como su marido y su obstetra decidieron “adelantar un poquitín el parto para evitar riesgos”. “Así que el mismo día de cumple de Simón y Benja, la vida les dio a ellos uno de los mejores regalos: Teo”, escribió la cocinera.

Hace pocas semanas, Karina Gao había anunciado que su hijo se llamaría Teo

“El parto fue de sueño. Nunca me imaginé que un proceso quirúrgico podría resultar ser algo con tanto paz y amor. Cuando entre al quirófano, ya estaban todo el equipo de @nachoptomasone esperándome. Me recibieron super cálidamente, me sentaron y me calmaron (¡les confieso que tenía un miedo tremendo!) y me abrazaron mientras me ponían la anestesia. Me preguntaron qué tipo de música me gustaba, pusieron play, y arrancó todo el recibimiento”, relató sobre el emotivo parto.

“Cuando estaba por salir, bajaron la persiana, y nos dejaron presenciar ese mismísimo momento. Vimos su primera expresión facial, escuchamos el primer llanto, le cortaron el cordón, y en seguida me pusieron en el pecho. Todo esto con la canción de fondo”, recordó y agregó: “En ese instante me enamoré de nuevo”.

Tal como indicó Karina Gao, su tercer hijo nació el mismo día que sus gemelos (@monpetitglouton)

La cocinera compartió en Instagram el relato de su parto (@monpetitglouton)

Luego agradeció al equipo médico que la acompañó durante todo este proceso. Desde que entró a coma inducido cuando su cuadro de coronavirus se complicó, mientras transitaba su quinto mes de embarazo. “Gracias por hacer de este último parto un sueño inolvidable”.

“Y a todos los tíos virtuales: prepárense los baberitos que vamos a inundarlos de fotos de este bombón que me tiene loca loca”, adelantó a su medio millón de seguidores. Allí, además, mostró una de las primeras fotos de su tercer hijo y lo comparó con uno de los gemelos cuando era bebé. “Lo mío es fotocopiadora en serie, ¿o no?”, escribió e hizo una encuesta para que sus fanáticos opinen.

El posteo de Karina Gao (@monpetitglouton)

