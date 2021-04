Nostálgica: Pampita compartió fotos de su infancia y sus inicios en el modelaje

A dos meses de convertirse en mamá nuevamente, Pampita abrió su cajón de los recuerdos y compartió viejas fotografías, algunas de cuando ella era chica y otras de cuando daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje.

En las fotos que subió a Instagram se puede ver a una pequeña Carolina de unos nueve años en Doblas, La Pampa, donde se crió, practicando baile. El posteo lo subió con la excusa del Día Internacional de la Danza. “La vida sin arte sería tediosa e inhumana”, escribió. En las dos imágenes se la puede ver con los brazos extendidos, vestida de blanco con una corona y una capa azul.

Pampita practicando baile

Pampita cuando era niña

Aquellas fotos consiguieron casi 80 mil “Me gusta”, además de miles de comentarios: “Hermosa desde niña, parecida a Blanquita”, “Bonita hermosa , tienes la misma carita de ahora”, “Sos completa Pampita....merecés todo lo que estás viviendo. Felicitaciones”, “Tenías la misma carita Caro , hermosa siempre” y “Muchas felicidades Caro Pampita, hermosa por tu gran talento. Precioso lo que posteaste recuerdos inolvidables cuando comenzaste. Idola, te admiro mucho. Ejemplo de mujer y profesional”.

Más tarde continuó con los recuerdos, esta vez desde sus historias de Instagram compartió viejas portadas de revista Gente que la tenían como protagonista, ambas desde la playa en bikini.

Pampita recordó sus inicios en el modelaje

La ex de Benjamín Vicuña está pasando un gran momento en lo personal como en lo profesional. Al frente de su ciclo en Net Tv Pampita On Line, se prepara para debutar como jurado en el segmento de ShowMatch, La Academia. Casada desde hace un año y medio con Roberto García Moritán, esperan su primer hijo juntos, una nena que nacerá a fines de junio y cuyo nombre aún no está decidido, ya que prefieren esperar a conocerla par definirlo.

“Tenemos una lista con un montón (de nombres) porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”, explicó hace un tiempo a Teleshow.

Mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, este embarazo la encuentra con “más experiencia y menos ansiedad”: “Ahora ya sé cómo serán los cambios en el cuerpo, todo, y estoy más segura. El embarazo es un estado que me fascina. De todas maneras es igual de mágico y de especial, estamos embobados con el tema, aunque el día a día hace que se te pase todo más rápido que con el primero”.

Hace poco la modelo y conductora habló sobre cómo espera que sea el parto: “Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”.

En esa línea, se refirió a la opción de dar a luz en su hogar y no en en una clínica: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.

Admeás, habló sobre la posibilidad de filmar el parto y se expresó sobre sus anteriores experiencias. “En Chile se podía grabar: tengo los partos de mis otros hijos filmados. Pero en Argentina no sé cómo es; depende del lugar, los nervios que estés transitando y lo ocupado que estén los doctores con la salud del bebé”, indicó sobre los cuatro hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

