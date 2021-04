Miguel Ángel Cherutti lloró de emoción al ser sorprendido por una videollamada de su hija desde España: “Te extraño horrores”

La emoción de Miguel Ángel Cherutti al ver a su hija (Video: Es por ahí, América)

Miguel Ángel Cherutti fue invitado al programa Es por ahí de América, conducido por Guillermo Andino y Soledad Faniño, para charlar sobre su extensa carrera artística. Durante la entrevista, recordó viejas anécdotas, realizó algunas imitaciones y derrochó talento cantando unos tangos. Pero, fue sorprendido cuando Soledad le contó que iban a jugar a un juego con una invitada sorpresa.

En ese momento, apareció por videollamada María Luján, una de las hijas del comediante que vive en España desde hace años. “Te quiero mucho mi amor, te extraño horrores, cuánto te necesito hija”, dijo Miguel Ángel y no pudo evitar contener las lágrimas de la emoción. “Te amo mucho.... Hace tres años que no la veo”, agregó con la voz quebrada. Pero, la joven aclaró: “Nos vimos en fines de enero del año pasado, yo fui a la Argentina. Tratamos de ir un año cada uno lo que pasa es que con el covid.... Yo volví en febrero con mi novio y ahí nos encerraron porque empezó la cuarentena. Pero bueno, yo sé que viaja en junio”.

“No sabía nada de esta sorpresa, hablo todos los días con Luján. Mis hijos son mi vida, mi sostén, en todo aspecto. Soy muy flojo, las situaciones laborales... esta pandemia que nos tiene a todos muy mal. Yo trato de distraerme cocinando, haciendo gimnasia y yoga. Pero me preocupa mucho el presente nuestro, de mis colegas, de la Argentina, de que no nos pongamos de acuerdo en cosas básicas. Hoy escuchaba una nota de Guille y pensaba cómo puede ser que un país tan maravilloso y con gente buena, tengamos unos políticos tan egoístas y gente que nos hacen tanto daño”, agregó Cherutti, quien también es papá de Antonella, Santino y Bianca.

Cherutti con sus hijas Antonella, Bianca y María Luján

Luego, María Luján, quien también estaba muy emocionada, afirmó: “Él es el mejor papá del mundo. No lo cambio por nada, es bueno, gracioso y tiene su carácter. Aunque se ofendan mis hermanos yo sé que soy su favorita. Más allá de que tenemos una relación padre e hija, somos muy unidos y papá se descarga mucho conmigo. Hago de psicóloga, entonces a pesar de estar lejos lo ayudo. Me gusta tener esa relación con mi papá... Cuando él decía ‘mañana me voy de gira’, yo era la primera en decir ‘voy con vos’, papá. Si se iba tres meses a Mar del Plata, yo me instalaba los tres meses y me fumaba las tres funciones. Yo lo acompañaba siempre”.

Por su parte, Miguel Ángel recordó: “Tanto Luján como Bianca convivían conmigo en los camarines desde muy chiquitas. Íbamos a cenar tarde con amigos y gente del ambiente. Ellas siempre me acompañaban. Yo siempre les pido disculpas si no estuve presente en algún acto de escuela o evento importante, en algún título de ellos del secundario”. Su hija le respondió: “Tampoco pasa nada, estabas trabajando para darnos lo mejor a nosotros. No te sientas culpable de nada”.

SEGUIR LEYENDO: