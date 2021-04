Salió a la luz un polémico audio de Verónica Ojeda hablando con Diego Maradona, poco antes de su muerte

Se filtró un audio que Verónica Ojeda le hizo grabar a Diego Maradona (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

El entorno de Diego Maradona parece no tener paz. A casi cinco meses de la muerte del Diez, se siguen filtrando audios que brindan nuevos detalles sobre su estado de salud en los últimos meses. En esta oportunidad, fue Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana quien sacó a la luz una grabación en la que se escucha al astro, con una voz bastante desmejorada, hacer pedidos relacionados con el manejo de su dinero.

“Me llegaron estos audios de una fuente que está vinculada a la Justicia. El marco de estos audios es una conversación con Andrea Trimarchi, que es la contadora del estudio de Leopoldo Luque, que era quien llevaba las cuentas de todos los negocios y trabajos de Maradona. Esto que vamos a escuchar son los pedidos que le hacía Verónica Ojeda junto a Diego, a Andrea Trimarchi”,contó la panelista.

Acto seguido, compartió el audio al aire. A la primera que se la escucha es a la mamá de Dieguito Fernando: “Andre, ¿cómo estás? Buenos días, recién hablé con Silvana sobre el tema del entrenamiento de Dieguito de Estados Unidos. Acá estoy con Diego justamente y te damos el OK para que sigas adelante con todo. Decile, dale el OK”, le dice Ojeda a Diego para que hable. Luego, se escucha la voz del ex DT de Gimnasia, casi irreconocible. “Sí, Andrea, te saludo a la distancia, dale para adelante, mientras sea para mi hijo, la vida”. En ese momento, Verónica aclara: “Está medio dormido igual, pero dijo que mientras sea para el bien para Dieguito, todo. Así que te está dando el OK. Te mando un beso”.

Hace dos semanas, Ojeda había roto el silencio en Polémica en el Bar tras la entrevista que Jorge Rial le había hecho a Matías Morla, el ex abogado de Maradona, y se había referido a los tratamientos que su hijo necesitaba. “El dinero era de su papá, no era de Matías. Por ejemplo, cuando yo necesitaba tratamientos para Estados Unidos, me la hacían difícil. No llegaba a Matías ni a Diego, no viene al caso explicar por qué, y tenía que hablar con la contadora de Matías. Para que quede todo claro, le dije a ella que lo paguen directamente al instituto médico. Yo no tenía acceso a Diego. No es fácil que te den un lugar en esos tratamientos, entonces por ahí vos ibas pero recién a los seis meses te daban el turno”, expresó.

Verónica Ojeda: "Si me tocan a mi hijo, yo mato" (Video: "Polémica en el Bar" - América)

Además, se refirió a la férrea defensa que Morla hace de las hermanas del ex DT de Gimnasia. “Me parece que Diego le dio un montón a sus hermanas, y está todo bien, pero ¿Dieguito Fernando qué es? Tiene ocho años y un montón de tratamientos que necesita. Cada hermana tiene su familia constituida, pero Dieguito tiene ocho años. Si Morla quiere hablar conmigo, no tengo ningun problema”, indicó.

También, hizo referencia a los últimos días de vida del padre de su hijo. “Lo vi mal, salí llorando de ahí. Ese día la habitación estaba a oscuras, entró Dieguito corriendo, lo abrazó y le dijo ´hola papá. Yo le pregunté si necesitaba algo, hablar, pero me dijo que me quede tranquila, que estaba bien. ‘Tenés que bañar, afeitarte, estar bien para Dieguito´, le dije. Él me prometió que iba a estar mejor, que se iba a bañar. Cuando salgo de ahí, habló con las personas que trabajaban con Matías y les dije que no podía ser, que Diego estaba muy mal, que la psicóloga tenía que estar más seguido. Incluso el psicólogo Díaz entró y salió, estuvo cinco minutos, total ya había cumplido y le pagaban”.





