Luciana Salazar suspendió una entrevista con Ángel de Brito luego de que el conductor dijera que Martín Redrado le iba a reclamar 25 millones de pesos

Luciana Salazar tendrá una nueva audiencia con Martín Redrado este jueves 22 de abril

Luciana Salazar y Martín Redrado se pelearon una vez más y llevaron sus diferencias a la Justicia. La modelo había arreglado dar una entrevista con el ciclo Los Ángeles de la Mañana este jueves. Pero cuando escuchó que el conductor Ángel de Brito señaló que el economista tenía previsto reclamarle 25 millones de pesos, la mediática canceló el móvil.

El periodista dio detalles de este episodio antes de finalizar el ciclo de El Trece: “Luciana Salazar iba a hacer un móvil. Lo habíamos acordado ayer. Íbamos a hablar de La Academia 2021 y a preguntarle de su vida. No tenía ningún tipo de problema. A partir de que conté en este programa cuando arrancamos que se venía el juicio porque Redrado no iba a acordar con ella en la mediación de esta tarde y que le iba a pedir 25 millones de pesos, Luciana Salazar se baja del móvil. Con qué excusa, que se le rompió el auto”.

La panelista Cinthia Fernández aseguró: “Está con la grúa en este momento, me llegó lo mismo”. El conductor leyó en vivo el mensaje que le escribió la mamá de Matilda para justificar su ausencia: “Tuve un problema con el auto. No puedo... Si quieren después más tarde hacemos una nota Yo ya perdí el ensayo que tenía en los cubos. Hoy no puedo porque me estoy yendo con la grúa”.

Luciana Salazar se bajó del móvil de Los Ángeles de la Mañana (Video: El Trece)

Con tono irónico, Ángel manifestó: “Parece que va ella empujando la grúa de atrás. Se quedó sin el móvil. Le dijimos que de última saliera por teléfono, que eran solo diez minutos. La información la tenemos igual, pero quería hablar con ella”. Luego, señaló que quizás Luciana se sorprendió al enterarse de que Martín Redrado quería ir a juicio y que le iba a solicitar ese monto millonario. Por su parte, la panelista Maite Peñoñori explicó: “Está muy enojada, furiosa con esto y dijo que iba hasta las últimas consecuencias”.

El pasado 14 de abril se realizó la primera audiencia judicial entre la modelo y el economista. En el ciclo Intrusos, Evelyn von Brocke contó algunos detalles del encuentro: “Fue un Zoom con indicaciones, la primera indicación era que Redrado y Luli no se pueden hablar para que no tuvieran ningún tipo de contacto. Si querían decir algo, siempre tenía que ser a través del abogado. Llamó la atención que Burlando no estuvo presente en ese Zoom. El clima estaba tenso”.

Luego, agregó: “Se veían, él estaba en Miami, por otro lado Elba Marcovecchio, la abogada que representaba a Redrado, acá en Buenos Aires, y por otro lado Mariano Cúneo Libarona con Luli Salazar, y por otro lado la mediadora, durante una hora”. Además detalló los argumentos de cada parte. “Redrado presentó daño moral y quiere ir a juicio porque considera que ya el daño está hecho, ya lo lastimaron cuando ella dijo la palabra ‘lacra’. Desde el punto de vista de la imagen, ya lo dañó. A cambio, el grupo de Redrado quiere dinero para levantar el juicio. En el caso de ella, van por daños y perjuicios”, señaló la periodista, y agregó que, como no hubo acuerdo, se fijó una próxima mediación para este jueves 22 de abril.

En esa línea, Elba Marcovecchio, la abogada que representa a Redrado, envió un audio al ciclo de América, en el que contó algunos detalles de la mediación: “La audiencia de ayer tiene un estricto carácter confidencial, así lo dejó bien aclarado la mediadora. Solo puedo comentar que estuvieron presentes en forma remota ambas partes, que no tuvieron diálogo entre ellos y el diálogo fue mantenido por los letrados, por pedido expreso nuestro, de Fernando (Burlando) y mío. Tuvo que intervenir la mediadora por la violencia verbal del letrado de la señorita Salazar. Las abogadas estamos curtidas, pero esto no lo legitima, y menos en un momento como el actual en donde la violencia de género a nivel laboral tiene que ser uno de los temas también a tratarse. Es increíble e inadmisible”. Por último, la letrada indicó: “Se fijó una segunda audiencia, a la que obviamente concurriremos las partes”.

