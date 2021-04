Agustina Kämpfer reveló qué uso le dio a su placenta tras dar a luz

Agustina Kämpfer reveló qué hizo con su placenta (Video: "Flor de equipo" -Telefe)

Agustina Kämpfer estuvo hoy como invitada en Flor de Equipo, el programa que conduce Florencia Peña en las mañanas de Telefe y sorprendió al revelar qué hizo con su placenta.

Al ser consultada por la conductora en el “Desafío intragable”, para evitar el castigo de comer un menú horrible, la periodista respondió: “Hice de todo. Con la placenta de Juan hice un frasco de pastillas, a base de la placenta, y las tomé en el puerperio. Hice también tintura madre, armé flores de Bach y se las di mucho a Juan durante la cuarentena estricta, es como un volver al origen, un tratamiento emocional”, explicó. Y agregó: “También hice juguetes para Juan, por ejemplo un tamborcito, que está hecho con una parte que es como una especie de cuero de la placenta, una lámina”

En esa línea, contó una divertida anécdota de cuando quiso plantar un árbol con la placenta. “Me quedó un poquito que íbamos a plantar, lo dejé en el freezer y un día me desapareció: no sé si la señora que trabajaba en casa se confundió y lo comimos o lo tiró pensando que era un pedazo podrido”, relató.

A mediados de febrero, la ex panelista de Nosotros a la Mañana había contado en una entrevista con Tomás Dente detalles de su separación con su última pareja Carlos Gianella. “Es la primera vez que yo separo una familia formada por mí y siempre había tenido esa incógnita. Porque me separé muchas otras veces antes y siempre pensaba: ‘Uy, si es tan doloroso así, siendo yo solita con mi alma, que agarro mis petates y me mando a mudar... con un hijo, ¿qué onda? Y la verdad es tal cual me lo imaginaba. Es otro cuento, otra historia”, describió con lágrimas en los ojos en Vino Para Vos (KZO).

Agustina Kämpfer habló de su separación con Tomás Dente

“Depende de cuán fácil te lo haga la otra persona, cuan sana mentalmente sea esa otra persona. O todo lo contrario, eso te cambia la ecuación por completo. Y si bien fue difícil, fue con respeto, con integridad y suave. Nos separamos con inteligencia emocional. No lo hicimos en caliente. Nos dijimos: ‘Esperemos en frío a ver si lo sostenemos o si vamos para atrás’. Y bueno, así fue”, siguió con su relato, con el rostro enrojecido por el llanto.

Dente le preguntó cómo se sentía, y después de agregar que “Carlos es lo más”, dijo estar bien: “Pero no lo digo desde un lugar frío. Dentro de como hay que llevar estas cosas, que las podes llevar fatal o bien, está super bien llevada”, aclaró. En cuanto a los motivos de la ruptura, el conductor de Vino Para Vos quiso saber si se trató de un desgaste, y Kämpfer le respondió que sí. “Lo hubo, claramente. Me preguntaron si fue por la pandemia, que es un poco la excusa de moda. Pero hubo un montón de parejas en crisis que supieron surfear la crisis de otra manera. Si yo le echo la culpa a la pandemia, no puedo mirar al que le pasó lo mismo pero la sorteó. Siempre es uno, más allá de las circunstancias, puntualizó.

