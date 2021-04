Murió de coronavirus el padre de Hernán Castillo: el periodista había hecho un desesperado pedido por la falta de camas

Hernán Castillo

Hernán Castillo comunicó, este miércoles, que su padre murió de coronavirus. Santiago Castillo, a quien cariñosamente apodaban Coco, estaba internado y su cuadro se había agravado hace dos días, según había explicado el periodista a través de su cuenta de Twitter, red social en la cual también informó el triste desenlace.

“Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho”, escribió quien también es director periodístico y conductor en la señal de deportes TNT Sports.

Días atrás, el 19 de abril, Hernán también se había expresado públicamente al contar que su madre y su padre habían contraído coronavirus “pese a que no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez que van a los médicos”. “No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro que ya no hay más camas”, indicó haciendo referencia a la situación sanitaria que atraviesa la Argentina en medio de la segunda ola de la pandemia del COVID-19.

“Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá”, escribió Castillo.

En su relato, contó que el cuadro de su madre era “casi normal” y que por ese entonces podía cuidar a su padre en su hogar. Sin embargo, cuando llegó un médico de PAMI en ambulancia le aconsejó al periodista que, ante la falta de camas en los centros médicos, consiguiera oxígeno y que se quedara allí. “Si me lo llevo se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado”, fueron las crudas palabras del profesional a Castillo. “Me lo decía con la voz entrecortada”, destacó el periodista y aprovechó para enviar un mensaje de concientización a sus casi 200 mil seguidores: “Cuídense”.

Más tarde, contó que consiguió una cama Policlínico Lomas, en Lomas de Zamora en donde su padre pudiera estar controlado por los médico. “Fue después de muchas horas y cada historia que me contaron en los hospitales a los que fuimos a buscar lugar es tremenda”, hizo la salvedad. Por ese entonces, explicó que Coco estaba atendido y “dependiendo de este virus”. Sin embargo, Santiago Castillo no logró superar el cuadro de coronavirus y falleció en las últimas horas.

Según contó en un reportaje hace un tiempo, hasta el 2008 Hernán -padre de Nicolás y Josefina y esposo de Bárbara- trabajó mientras estudiaba periodismo deportivo. Lo hizo en la fábrica de su papá, que vendía rodillos para pintar y pinceles, entre otras cosas.

